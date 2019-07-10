ТОП-7 Instagram-страниц с самыми красивыми фото из путешествий
Семь фотографов, на которых стоит подписаться в Instagram любителям красивых снимков
"Сегодня" подобрали ТОП Instagram-аккаунтов, которые вдохновят вас на путешествия, а также добавят немного прекрасного в вашу жизнь.
Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей
Майкл Кристофер Браун
- Документальная фотография, люди, путешествия. 529 тысяч подписчиков.
Крис Беркард
- Природа, путешествия. 3,4 миллиона подписчиков.
Майк Кус
- Пейзаж, уличная фотография. 805 тысячи подписчиков.
Скотт Рэнкин
- Пейзаж, люди. 176 тысяча подписчиков.
Джейсон Петерсон
- Уличная фотография. 1,1 миллион подписчиков.
Кэт Ирлин
- Люди, уличная фотография, фешен-индустрия. 1,5 миллиона подписчиков.
Алекс Строл
- Природа, путешествия. 2 миллиона подписчиков.
Напомним, фото россиянки признали одним из самых лучших в мире. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.
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Источник: Сегодня