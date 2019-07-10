ТОП-7 Instagram-страниц с самыми красивыми фото из путешествий

Семь фотографов, на которых стоит подписаться в Instagram любителям красивых снимков

Коллаж снимков Криса Беркарда Фото: instagram.com/chrisburkard

"Сегодня" подобрали ТОП Instagram-аккаунтов, которые вдохновят вас на путешествия, а также добавят немного прекрасного в вашу жизнь.

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Майкл Кристофер Браун

Документальная фотография, люди, путешествия. 529 тысяч подписчиков.



23 Апр 2019 в 9:32 PDT INSTAGRAM (@michaelchristopherbrown)

Крис Беркард

Природа, путешествия. 3,4 миллиона подписчиков.



3 Июл 2019 в 12:04 PDT INSTAGRAM (@chrisburkard)

Майк Кус

Пейзаж, уличная фотография. 805 тысячи подписчиков.



9 Май 2019 в 2:56 PDT INSTAGRAM (@mikekus)

Скотт Рэнкин

Пейзаж, люди. 176 тысяча подписчиков.



4 Сен 2018 в 7:49 PDT INSTAGRAM (@othellonine)

Джейсон Петерсон

Уличная фотография. 1,1 миллион подписчиков.



7 Май 2019 в 10:26 PDT INSTAGRAM (@jasonmpeterson)

Кэт Ирлин

Люди, уличная фотография, фешен-индустрия. 1,5 миллиона подписчиков.



7 Окт 2018 в 6:32 PDT INSTAGRAM (@kat_in_nyc)

Алекс Строл

Природа, путешествия. 2 миллиона подписчиков.



10 Июн 2019 в 7:30 PDT INSTAGRAM (@alexstrohl)

Напомним, фото россиянки признали одним из самых лучших в мире. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.

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