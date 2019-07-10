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ТОП-7 Instagram-страниц с самыми красивыми фото из путешествий

Семь фотографов, на которых стоит подписаться в Instagram любителям красивых снимков

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:54
Коллаж снимков Криса Беркарда Фото: instagram.com/chrisburkard
Коллаж снимков Криса Беркарда
Фото: instagram.com/chrisburkard

"Сегодня" подобрали ТОП Instagram-аккаунтов, которые вдохновят вас на путешествия, а также добавят немного прекрасного в вашу жизнь. 

Смотрите видео: как работают украинские фотографы за границей

Майкл Кристофер Браун

  • Документальная фотография, люди, путешествия. 529 тысяч подписчиков.
     
INSTAGRAM (@michaelchristopherbrown)

Крис Беркард

  • Природа, путешествия. 3,4 миллиона подписчиков.
     
INSTAGRAM (@chrisburkard)

Майк Кус

  • Пейзаж, уличная фотография. 805 тысячи подписчиков.
     
INSTAGRAM (@mikekus)

Скотт Рэнкин

  • Пейзаж, люди. 176 тысяча подписчиков.
     
INSTAGRAM (@othellonine)

Джейсон Петерсон

  • Уличная фотография. 1,1 миллион подписчиков.
     
INSTAGRAM (@jasonmpeterson)

Кэт Ирлин

  • Люди, уличная фотография, фешен-индустрия. 1,5 миллиона подписчиков.
     
INSTAGRAM (@kat_in_nyc)

Алекс Строл

  • Природа, путешествия. 2 миллиона подписчиков.
     
INSTAGRAM (@alexstrohl)

Напомним, фото россиянки признали одним из самых лучших в мире. Кроме этого, мы опубликовали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира.

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Источник: Сегодня
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