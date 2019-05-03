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ТОП самых маленьких стран в мире

Есть страны, которые по размеру напоминают небольшой городок

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:25
Мальта
Мальта
Фото: Pixabay

В мире есть несколько стран, которые по размеру напоминают небольшой город, а иногда их общая площадь даже меньше. "Сегодня" предлагают вам ознакомится со списком ТОП-5 самых маленьких стран на планете. Там вы точно не потеряетесь!

Самое маленькое государство в мире – Ватикан. Это действительно странно, но площадь страны – всего 0,44 кв. км, а население – 1 000 человек.

Ватикан
Ватикан
Фото: Pixabay

Сан-Марино расположено на территории Италии. Площадь государства – 61 кв. км. Кстати, живет в Сан-Марино около 32 000 человек, а всего 50 из них служат в местной армии.

Сан-Марино
Сан-Марино
Фото: Pixabay

Лихтенштейн – это мини-государство на западе Европы, площадь - 160 кв. км.

Лихтенштейн
Лихтенштейн
Фото: Pixabay

Мальдивы - островное государство. В его составе около 1 200 островов, но они невелики, а общая их площадь – 298 кв. км.

Мальдивы
Мальдивы
Фото: Pixabay

Республика Мальта находится в Средиземном море на островах. Общая площадь всех островов – всего 316 кв. км.

Республика Мальта
Республика Мальта
Фото: Pixabay

Напомним, куда поехать в Украине весной: ТОП-4 бюджетных направлений. Кроме этого, "Сегодня" писали о самых популярных среди туристов городах мира.

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Источник: Сегодня
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