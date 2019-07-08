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Три правила самого лучшего отпуска: блог писателя

Дариус Фору не советует размещать фото из отпуска в соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Писатель Дариус Фору рассказал, как провести отпуск
Писатель Дариус Фору рассказал, как провести отпуск
Фото: Depositphotos

Писатель и предприниматель Дариус Фору в блоге на своем официальном сайте дал три совета, которые помогут вам сделать перерыв, отдохнуть и "перезагрузиться":

  • Делайте то, что вы хотите

Не существует никаких правил для отпусков, и каждый отдыхает по-своему. Если вам нравится все планировать, так и поступайте. Если хотите плыть по течению, делайте это. Хотите просыпаться пораньше? Просыпайтесь. Не любите рано вставать? Спите подольше. Даже если вы отправляетесь в отпуск со своим партнером, друзьями или семьей, вы не обязаны быть вместе круглые сутки. Иногда вы также можете делать то, что нравится вам.

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Также я не люблю размещать фотографии из отпуска в социальных сетях. В противном случае я постоянно думаю о том, чтобы сделать классный снимок, который произведет впечатление на подписчиков. Кому какое дело? Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться моментами, которые вы проживаете. Какими бы ни были эти моменты.

Смотрите видео: треть украинцев поедут в отпуск за границу этим летом

  • Читайте

Билл Гейтс известен своей привычкой к ненасытному чтению. Он также известен своими "неделями размышлений", во время которых он только читает и думает, не делая больше ничего другого. Вам не обязательно быть Биллом Гейтсом, чтобы размышлять о своей жизни и карьере. У всех нас есть свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные ритуалы. Обычно ритуалы и привычки хорошо оправдывают себя.

  • Скучайте

Раньше я делал все, чтобы не скучать: смотрел телевизор, выходил прогуляться, просматривал Facebook и так далее. Но знаете ли вы, что вы можете обратить скуку себе на пользу?

Вместо того, чтобы постоянно отвлекаться, просто погрузитесь в скуку и посмотрите, как на это отреагирует ваш разум. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с творческим кризисом, я просто ничего не делаю. Буквально ничего. Попробуйте при случае. Это отличная стратегия; возможно, вам удастся придумать следующую лучшую вещь в своей отрасли.

Напомним, что ранее мы писали о том, куда поехать в июле 2019. Кроме того, мы рассказывали, как не набрать лишний вес на курорте: полезные советы.

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