Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу
Отдых в Карпатской здравнице принесет незабываемые впечатления и полную перезагрузку организма
Отдых в Трускавце – всегда отличный выбор, но особенно он хорош в теплое время года, когда можно побродить по паркам и лесам, которыми окружен этот карпатский городок.
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Жемчужина Прикарпатья: особенности курорта Трускавец
Трускавец окружен со всех сторон целебными хвойными и лиственными лесами и известен в качестве здравницы еще с первой половины XIX века. Изначально он был городком солеваров, а в 1827 году, когда здесь построили купели и бюветы, стал самой известной здравницей восточной Европы. По сей день это самый посещаемый бальнеологический курорт Украины.
Его лечебные минеральные воды избавляют от множества болезней. Самая известная – "Нафтуся". Потому сюда едут не только со всех уголков Украины, но и из Европы.
Помимо идеально чистого и свежего воздуха, лечебных вод и зелени, тут очень европейская архитектура, есть несколько музеев и прекрасный парк "Адамовка" с аллеями, прудами и даже памятниками архитектуры и культуры. А также множество ресторанов и кафе, где можно расслабиться и отдохнуть.
Как добраться в Трускавец
В Трускавце есть железнодорожная станция, которая принимает прямые поезда из Киева (ночной поезд и Интерсити) и Днепра, а также множество поездов из Львова. Из других городов можно добираться до станции Стрый во Львовской области либо до Львова, а там уже добраться до Трускавца не составляет проблем.
Также есть автовокзал, откуда курсируют регулярные маршруты во Львов, а также в соседнюю Польшу, Молдову и Ригу.
Санатории в Трускавце: где отдохнуть
В городе более 20 санаториев, среди которых самый известный – санаторий "Карпаты". Также в Трускавце достаточно отелей, пансионатов и частных апартаментов.
Что лечат в Трускавце? В первую очередь, это заболевания пищеварительной и мочеполовой системы, а также дыхательной системы и обмена веществ. Удобно, что практически каждый санаторий или пансионат имеют собственный бювет с минеральной водой либо доступ к бювету заведения-партнера.
Много где есть собственные SPA и бассейны – все, чтобы не только сделать чек-ап организма, поправить здоровье, но и просто расслабиться и отдохнуть.
Трускавец: цены 2019
Планируя отдых в Трускавце, обязательно предварительно разузнайте условия, промониторьте все актуальные предложения, поскольку цены очень варьируются в зависимости от типа жилья и других моментов.
Помимо санаториев – виллы, пансионаты, отели, гостевые дома и частные дома или квартиры – выбор огромный. Разместиться здесь можно, начиная от 350 грн/сутки (квартира у частников), средняя стоимость номера для двоих за сутки в пансионате с полупансионом – около 1500 грн и больше. Если в путевку входит полный пансион и базовое лечение – около 2000 грн, дополнительно лечение в сутки, если оплачивать отдельно – около 200 грн. Также почти все пансионаты и санатории предлагают пакетные программы и дополнительные услуги (SPA, бассейны и т.д.) – всегда можно что-то подобрать по душе и по карману.
Погода в Трускавце на месяц август
В августе средняя температура в Трускавце не поднимется выше 25 градусов, но синоптики обещают, что будет относительно сухо. Ночью средняя температура – 13,3 °C.
Собираясь в Трускавец, учтите, что погода там не побалует жарой, поэтому возьмите обязательно с собой что-то теплое. Самые жаркие дни ожидаются в середине августа, а после 20-го числа температура пойдет на спад и повеет осенними нотками.
Почему именно Трускавец
Потому что тут можно совместить приятное с полезным, тут прекрасно развита инфраструктура, до Карпат – рукой подать, недалеко Галицкая и культурная столица Львов, удобное железнодорожное сообщение с большинством городов Украины, комфорт, уют и действительно лечебные воды. Когда-то этот город был центром отдыха и оздоровления всей европейской знати. Сегодня он доступен всем желающим, так почему бы не использовать этот шанс?
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