Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Отдых в Карпатской здравнице принесет незабываемые впечатления и полную перезагрузку организма

Украинская здравица – город Трускавец Фото: Depositphotos

Отдых в Трускавце – всегда отличный выбор, но особенно он хорош в теплое время года, когда можно побродить по паркам и лесам, которыми окружен этот карпатский городок.

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Жемчужина Прикарпатья: особенности курорта Трускавец

Трускавец окружен со всех сторон целебными хвойными и лиственными лесами и известен в качестве здравницы еще с первой половины XIX века. Изначально он был городком солеваров, а в 1827 году, когда здесь построили купели и бюветы, стал самой известной здравницей восточной Европы. По сей день это самый посещаемый бальнеологический курорт Украины.

Его лечебные минеральные воды избавляют от множества болезней. Самая известная – "Нафтуся". Потому сюда едут не только со всех уголков Украины, но и из Европы.

Помимо идеально чистого и свежего воздуха, лечебных вод и зелени, тут очень европейская архитектура, есть несколько музеев и прекрасный парк "Адамовка" с аллеями, прудами и даже памятниками архитектуры и культуры. А также множество ресторанов и кафе, где можно расслабиться и отдохнуть.

Как добраться в Трускавец

В Трускавце есть железнодорожная станция, которая принимает прямые поезда из Киева (ночной поезд и Интерсити) и Днепра, а также множество поездов из Львова. Из других городов можно добираться до станции Стрый во Львовской области либо до Львова, а там уже добраться до Трускавца не составляет проблем.

Также есть автовокзал, откуда курсируют регулярные маршруты во Львов, а также в соседнюю Польшу, Молдову и Ригу.

Отдых в Трускавце Фото: Depositphotos

Санатории в Трускавце: где отдохнуть

В городе более 20 санаториев, среди которых самый известный – санаторий "Карпаты". Также в Трускавце достаточно отелей, пансионатов и частных апартаментов.

Что лечат в Трускавце? В первую очередь, это заболевания пищеварительной и мочеполовой системы, а также дыхательной системы и обмена веществ. Удобно, что практически каждый санаторий или пансионат имеют собственный бювет с минеральной водой либо доступ к бювету заведения-партнера.

Много где есть собственные SPA и бассейны – все, чтобы не только сделать чек-ап организма, поправить здоровье, но и просто расслабиться и отдохнуть.

Трускавец: цены 2019

Планируя отдых в Трускавце, обязательно предварительно разузнайте условия, промониторьте все актуальные предложения, поскольку цены очень варьируются в зависимости от типа жилья и других моментов.

Помимо санаториев – виллы, пансионаты, отели, гостевые дома и частные дома или квартиры – выбор огромный. Разместиться здесь можно, начиная от 350 грн/сутки (квартира у частников), средняя стоимость номера для двоих за сутки в пансионате с полупансионом – около 1500 грн и больше. Если в путевку входит полный пансион и базовое лечение – около 2000 грн, дополнительно лечение в сутки, если оплачивать отдельно – около 200 грн. Также почти все пансионаты и санатории предлагают пакетные программы и дополнительные услуги (SPA, бассейны и т.д.) – всегда можно что-то подобрать по душе и по карману.

14 Мар 2019 в 2:17 PDT INSTAGRAM (@vsesanatorii_ua)

Погода в Трускавце на месяц август

В августе средняя температура в Трускавце не поднимется выше 25 градусов, но синоптики обещают, что будет относительно сухо. Ночью средняя температура – 13,3 °C.

Собираясь в Трускавец, учтите, что погода там не побалует жарой, поэтому возьмите обязательно с собой что-то теплое. Самые жаркие дни ожидаются в середине августа, а после 20-го числа температура пойдет на спад и повеет осенними нотками.

Почему именно Трускавец

Потому что тут можно совместить приятное с полезным, тут прекрасно развита инфраструктура, до Карпат – рукой подать, недалеко Галицкая и культурная столица Львов, удобное железнодорожное сообщение с большинством городов Украины, комфорт, уют и действительно лечебные воды. Когда-то этот город был центром отдыха и оздоровления всей европейской знати. Сегодня он доступен всем желающим, так почему бы не использовать этот шанс?

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