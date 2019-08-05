Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

Отдых в Карпатской здравнице принесет незабываемые впечатления и полную перезагрузку организма

Катерина Данченко
Сегодня, 16:15
Украинская здравица – город Трускавец
Украинская здравица – город Трускавец
Фото: Depositphotos

Отдых в Трускавце – всегда отличный выбор, но особенно он хорош в теплое время года, когда можно побродить по паркам и лесам, которыми окружен этот карпатский городок.

Смотрите видео, как Трускавец отпраздновал 192-й день рождения:

Жемчужина Прикарпатья: особенности курорта Трускавец

Трускавец окружен со всех сторон целебными хвойными и лиственными лесами и известен в качестве здравницы еще с первой половины XIX века. Изначально он был городком солеваров, а в 1827 году, когда здесь построили купели и бюветы, стал самой известной здравницей восточной Европы. По сей день это самый посещаемый бальнеологический курорт Украины. 

Его лечебные минеральные воды избавляют от множества болезней. Самая известная – "Нафтуся". Потому сюда едут не только со всех уголков Украины, но и из Европы. 

Читайте также:
Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Помимо идеально чистого и свежего воздуха, лечебных вод и зелени, тут очень европейская архитектура, есть несколько музеев и прекрасный парк "Адамовка" с аллеями, прудами и даже памятниками архитектуры и культуры. А также множество ресторанов и кафе, где можно расслабиться и отдохнуть. 

Как добраться в Трускавец

В Трускавце есть железнодорожная станция, которая принимает прямые поезда из Киева (ночной поезд и Интерсити) и Днепра, а также множество поездов из Львова. Из других городов можно добираться до станции Стрый во Львовской области либо до Львова, а там уже добраться до Трускавца не составляет проблем. 

Также есть автовокзал, откуда курсируют регулярные маршруты во Львов, а также в соседнюю Польшу, Молдову и Ригу. 

Отдых в Трускавце
Отдых в Трускавце
Фото: Depositphotos

Санатории в Трускавце: где отдохнуть 

В городе более 20 санаториев, среди которых самый известный – санаторий "Карпаты". Также в Трускавце достаточно отелей, пансионатов и частных апартаментов. 

Что лечат в Трускавце? В первую очередь, это заболевания пищеварительной и мочеполовой системы, а также дыхательной системы и обмена веществ. Удобно, что практически каждый санаторий или пансионат имеют собственный бювет с минеральной водой либо доступ к бювету заведения-партнера. 

Много где есть собственные SPA и бассейны – все, чтобы не только сделать чек-ап организма, поправить здоровье, но и просто расслабиться и отдохнуть. 

Трускавец: цены 2019 

Планируя отдых в Трускавце, обязательно предварительно разузнайте условия, промониторьте все актуальные предложения, поскольку цены очень варьируются в зависимости от типа жилья и других моментов. 

Помимо санаториев – виллы, пансионаты, отели, гостевые дома и частные дома или квартиры – выбор огромный. Разместиться здесь можно, начиная от 350 грн/сутки (квартира у частников), средняя стоимость номера для двоих за сутки в пансионате с полупансионом – около 1500 грн и больше. Если в путевку входит полный пансион и базовое лечение – около 2000 грн, дополнительно лечение в сутки, если оплачивать отдельно – около 200 грн. Также почти все пансионаты и санатории предлагают пакетные программы и дополнительные услуги (SPA, бассейны и т.д.) – всегда можно что-то подобрать по душе и по карману.

INSTAGRAM (@vsesanatorii_ua)

Погода в Трускавце на месяц август 

В августе средняя температура в Трускавце не поднимется выше 25 градусов, но синоптики обещают, что будет относительно сухо. Ночью средняя температура – 13,3 °C. 

Собираясь в Трускавец, учтите, что погода там не побалует жарой, поэтому возьмите обязательно с собой что-то теплое. Самые жаркие дни ожидаются в середине августа, а после 20-го числа температура пойдет на спад и повеет осенними нотками. 

Почему именно Трускавец

Потому что тут можно совместить приятное с полезным, тут прекрасно развита инфраструктура, до Карпат – рукой подать, недалеко Галицкая и культурная столица Львов, удобное железнодорожное сообщение с большинством городов Украины, комфорт, уют и действительно лечебные воды. Когда-то этот город был центром отдыха и оздоровления всей европейской знати. Сегодня он доступен всем желающим, так почему бы не использовать этот шанс? 

Ранее мы рассказывали о Яремче: все, что нужно знать о курорте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Шесть причин, почему нужно ехать в путешествие Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом Куда поехать отдыхать в Турции 2019: популярные туры Как сэкономить на отдыхе с детьми: три лайфхака
отдых Трускавец
Реклама

Новости партнеров

Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах
Светлана Лобода показала ссадины и синяки на ногах
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Популярные статьи

Сегодня, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Сегодня, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Сегодня, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Сегодня, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Вчера, 14:40Техно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

Вчера, 13:00Events

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

Вчера, 10:24Fun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:25Техно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаТехно

Windows 10 захватила полмира: цифры впечатляют

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

2 августаWellness

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Отеки: как с ними бороться
Отеки: как с ними бороться
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе