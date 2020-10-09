Туристам для путешествий по Турции теперь нужен специальный код

HES-код нужен как гражданам страны, так и туристам

Теперь для путешествий на междугороднем транспорте по Турции нужно иметь специальный код HES, или "код здоровья" – как резидентам Турции, так и иностранным туристам. Оформить код нужно всем, кто планирует путешествовать внутри страны на автобусе, поезде или самолете.

Чтобы подать заявку на получение кода, у вас должен быть доступ к мобильному телефону, зарегистрированному в мобильной сети Турции, сообщают Busbud.

Стамбул, Турция Фото: Depositphotos

Код – одна из мер, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса. Для поездок на метро, городских автобусах, паромах и другом городском транспорте он не нужен.

Чтобы подать заявку на получение HES-кода, нужно отправить SMS со следующей информацией на номер 2023:

HES + ваше гражданство + номер паспорта + год рождения + фамилия + количество дней, которые вы будете путешествовать по Турции. Например: HES UKR 123456789 1991 IVANOV 14.

Обратите внимание, что SMS принимаются только с турецких номеров. Поэтому по прибытию вам нужно будет или купить сим-карту турецкого оператора, или попросить телефон у работников отеля на ресепшене. С одного турецкого номера можно отправить неограниченное количество кодов, так что вам не должны отказать.

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