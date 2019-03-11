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Туристам подарят год бесплатных полетов за удаление Instagram

Авиакомпания из США объявила о начале акции All You Can Jet Pass

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:44
Jet Blue организовал новый конкурс Фото: Anugrah Lohiya из Pexels
Jet Blue организовал новый конкурс
Фото: Anugrah Lohiya из Pexels

Американский лоукостер Jet Blue организовал новый конкурс. Компания обещает год бесплатных полетов тем, кто удалит все свои фотографии в Instagram.

Воздушный перевозчик на своем официальном сайте объявил о начале акции All You Can Jet Pass, в рамках которой организаторы случайным образом выберут трех счастливчиков, которые смогут путешествовать целый год. По условиям конкурса, нужно удалить или архивировать все посты и истории в Instagram, а после этого поделиться фотографией от Jet Blue и поставить хэштег акции.

По словам организаторов, с помощью такого конкурса они хотят показать любителям путешествий, что впечатления от поездок гораздо важнее, чем фотографии. Несмотря на такую философию, они просят удалить фото из Instagram, чтобы победитель смог преобразить его публикациями из разных стран.

Напомним, ранее Instagram поменял правила размещения постов. Также сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

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Источник: Сегодня
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