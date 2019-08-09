Туристу на заметку: что нельзя фотографировать в Европе

Во многих странах действуют строгие запреты на съемку определенных объектов

В музеях часто действует запрет на съемку со вспышкой Фото: Depositphotos

Неотъемлемой частью образа любого туриста является фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой и селфи-палкой. Путешественники стараются запечатлеть каждую мелочь, "щелкая" все подряд, и часто забывают о том, что в европейских странах действуют строгие запреты на съемку определенных объектов или людей.

Специальные объекты

Даже, если полицейский участок будет расположен в историческом здании, фотографировать его нельзя. Запрет распространяется на большинство стратегически важных государственных объектов. Правило распространяется и на любые военные базы. Кроме того, в Греции существует закон, согласно которому участки не могут попадать в кадр с другими достопримечательностями.

Смотрите видео: 10 самых фотографируемых мест в мире

Музеи, галереи, святыни

В большинстве музеях и картинных галереях действует запрет на съемку со вспышкой. Это объясняется тем, что картины могут пострадать от яркого света. В некоторых помещениях необходимо покупать дополнительный билет для фотографий, как правило, его стоимость не превышает 10 евро. Бывают и частичные ограничения на съемку: когда запрещено фотографировать какой-то отдельный экспонат. Однако, есть музеи, внутри которых вообще нельзя ничего снимать. Чаще всего это святыни, которые имеют для страны религиозное, а не туристическое значение.

Люди

В некоторых странах на законодательном уровне запрещено фотографировать людей. Конечно, если человек случайно попал к вам в кадр, то ничего не случится. Однако, в Венгрии вы обязаны предупредить всех, что собираетесь фотографировать. Если вы собираетесь снять какого-то определенного человека, лучше спросить его разрешения. Кроме того, фото местных жителей общим планом также запрещено. Особо строго караются незаконные снимки детей до семи лет. Их можно запечатлеть только с согласия родителей. Отдельным пунктом в запрете описаны фото людей различных профессий: полицейских и военных.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram