Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Украину

Госпогранслужба опубликовала свежую статистику

В Украину едут туристы из Западной Европы Фото: pixabay

В 2018 году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%. Пограничное движение наоборот сократился. Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – отмечают в министерстве.

Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Кроме этого, мы писали, что из Киева в Грецию можно будет летать за 20 евро.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram