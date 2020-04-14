Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт

В туристическом плане Украина находится в достаточно выигрышной позиции, уверена Елена Фомина

После выхода популярного сериала от НВО Чернобыльская зона получила первые плоды от интереса путешественников со всего мира. Хотя зона отчуждения давно стала для иностранцев настоящим магнитом. Туристы специально приезжали в Чернобыль, Припять и заброшенные деревни: Копачи, Залесье, Красное.

По словам Елены Фоминой, руководителя проекта Chornobyl guide's school, в позапрошлом году Чернобыльскую зону посетило около 80 тыс. туристов, в 2019-м – более 124 тыс., в 2020-м ожидали более 200 тыс. посетителей, однако "все остановилось на неопределенное время".

"Можем рассматривать по крайней мере два очевидных сценарии, как будут развиваться события, – рассказывает в интервью Сегодня.Lifestyle Елена Фомина. – Первый, это если после карантина люди почти не будут путешествовать – полгода или даже год. В первую очередь, из-за тяжелого материального положения, вызванного всемирным экономическим кризисом, а также из-за риска потерять работу, здоровье. И наоборот, человек – существо социальное, поэтому для удовлетворения собственных потребностей в новых впечатлениях, а также ради ликвидации психологических травм от долгого пребывания в закрытых помещениях люди куда-то поедут. Не факт, что далеко – сначала будут путешествовать внутри страны, затем – поедут в гости к соседям".

Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow 1/18

Эксперт уверена, что после пандемии коронавируса Украина будет в достаточно выигрышной позиции.

"Приезжая к нам, туристы из ЕС могут сэкономить на авиабилетах. А нам есть что показать за небольшие деньги: этнокультура, современность, сервис, ну и совсем рядом яркий пример постапокалиптического мира, "капсула времени" – Чернобыльская зона. Она на собственном примере показывает, что время все лечит. После любой трагедии природа возрождается, происходит переосмысление многих ценностей", – резюмирует Елена Фомина.

Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

Напомним, ранее состоялась премьера самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO. После выхода ленты в зону отчуждения начали приезжать туристы со всего мира.

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