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Туристы массово хлынут в Чернобыль после пандемии COVID-19: в чем дело, рассказала эксперт

В туристическом плане Украина находится в достаточно выигрышной позиции, уверена Елена Фомина

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:52

После выхода популярного сериала от НВО Чернобыльская зона получила первые плоды от интереса путешественников со всего мира. Хотя зона отчуждения давно стала для иностранцев настоящим магнитом. Туристы специально приезжали в Чернобыль, Припять и заброшенные деревни: Копачи, Залесье, Красное.

По словам Елены Фоминой, руководителя проекта Chornobyl guide's school, в позапрошлом году Чернобыльскую зону посетило около 80 тыс. туристов, в 2019-м – более 124 тыс., в 2020-м ожидали более 200 тыс. посетителей, однако "все остановилось на неопределенное время".

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"Можем рассматривать по крайней мере два очевидных сценарии, как будут развиваться события, – рассказывает в интервью Сегодня.Lifestyle Елена Фомина. – Первый, это если после карантина люди почти не будут путешествовать – полгода или даже год. В первую очередь, из-за тяжелого материального положения, вызванного всемирным экономическим кризисом, а также из-за риска потерять работу, здоровье. И наоборот, человек – существо социальное, поэтому для удовлетворения собственных потребностей в новых впечатлениях, а также ради ликвидации психологических травм от долгого пребывания в закрытых помещениях люди куда-то поедут. Не факт, что далеко – сначала будут путешествовать внутри страны, затем – поедут в гости к соседям".

Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
Впечатляющие фото зоны отчуждения в 2020 году
Фото: instagram.com/charlie.tango.chernobyl, instagram.com/chernobyltvshow
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Эксперт уверена, что после пандемии коронавируса Украина будет в достаточно выигрышной позиции.

"Приезжая к нам, туристы из ЕС могут сэкономить на авиабилетах. А нам есть что показать за небольшие деньги: этнокультура, современность, сервис, ну и совсем рядом яркий пример постапокалиптического мира, "капсула времени" – Чернобыльская зона. Она на собственном примере показывает, что время все лечит. После любой трагедии природа возрождается, происходит переосмысление многих ценностей", – резюмирует Елена Фомина.

Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

Напомним, ранее состоялась премьера самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO. После выхода ленты в зону отчуждения начали приезжать туристы со всего мира.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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