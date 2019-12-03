Удар по кошельку: Турция объявила о новом росте цен для туристов

Власти страны планируют ввести налог, который будет зависеть от оборота отеля

В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога Фото: Depositphotos

В рамках конгресса Ассоциации отелей Турции в Белеке министр туризма страны Нури Эрсой заявил, что форма налога, установленного парламентом в октябре, будет изменена. Министерство туризма Турции планирует ввести налог в размере 1% от оборота отеля. С апреля 2021 года эту ставку повысят до 2%. Несмотря на заявление министра, официальное сообщение ведомство пока не выпускало.

Президент Ассоциации отельеров Эркан Ягчи заявил, что подобный налог существует во многих странах. Тем не менее, он считает, что сбор необходимо переложить на постояльцев и дать понять, что это не доплата отельеров.

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Вместе с новым сбором турецкие власти будут взимать налог на жилье и маркетинговый сбор, который оплачивается отельерами с октября в размере 0,75% от оборота. Представители немецких туроператоров добавили, что в других странах, таких как Греция, введенные налоги не повлияли на спрос в худшую сторону. Несмотря на хорошее сегодняшнее соотношение цены и качества, есть все шансы проиграть конкуренцию другим туристическим странам Средиземноморья.

Напомним, ранее в Турции вступил в силу туристический налог на проживание. Постояльцам отелей и других объектов проживания придется доплатить от 2% от стоимости размещения. Эту сумму будут уплачивать все туристы, проживающие в гостиницах, санаториях, гостевых домах, апартаментах независимо от возраста.

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