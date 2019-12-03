Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Удар по кошельку: Турция объявила о новом росте цен для туристов

Власти страны планируют ввести налог, который будет зависеть от оборота отеля

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:19
В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога
В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога
Фото: Depositphotos

В рамках конгресса Ассоциации отелей Турции в Белеке министр туризма страны Нури Эрсой заявил, что форма налога, установленного парламентом в октябре, будет изменена. Министерство туризма Турции планирует ввести налог в размере 1% от оборота отеля. С апреля 2021 года эту ставку повысят до 2%. Несмотря на заявление министра, официальное сообщение ведомство пока не выпускало.

Президент Ассоциации отельеров Эркан Ягчи заявил, что подобный налог существует во многих странах. Тем не менее, он считает, что сбор необходимо переложить на постояльцев и дать понять, что это не доплата отельеров.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Читайте также:
В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Вместе с новым сбором турецкие власти будут взимать налог на жилье и маркетинговый сбор, который оплачивается отельерами с октября в размере 0,75% от оборота. Представители немецких туроператоров добавили, что в других странах, таких как Греция, введенные налоги не повлияли на спрос в худшую сторону. Несмотря на хорошее сегодняшнее соотношение цены и качества, есть все шансы проиграть конкуренцию другим туристическим странам Средиземноморья.

Напомним, ранее в Турции вступил в силу туристический налог на проживание. Постояльцам отелей и других объектов проживания придется доплатить от 2% от стоимости размещения. Эту сумму будут уплачивать все туристы, проживающие в гостиницах, санаториях, гостевых домах, апартаментах независимо от возраста.

Кроме этого, мы писали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Бесплатный проезд в общественном транспорте запускают в Австрии Бесплатное вино раздают туристам в Грузии: в чем суть акции Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов Где можно недорого отдохнуть: мнение путешественников
налоги отдых туризм видео Турция путешествия курорт
Источник: fvw.de
Реклама

Новости партнеров

Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

Вчера, 16:12Fun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

Вчера, 12:45Fun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Вчера, 12:12Шоу-бизнес

"Ты для меня всегда певица года, века, жизни": Потап трогательно поздравил Настю Каменских с победой

Вчера, 11:57Travel

Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Вчера, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Вчера, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 08:10Техно

Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

1 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

1 декабряШоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

1 декабряFun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

1 декабряШоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

1 декабряТехно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

1 декабряШоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

Новости партнеров

«Старая бабка»: как известная певица выглядит без макияжа
«Старая бабка»: как известная певица выглядит без макияжа
Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака