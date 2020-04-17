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Удивленные отсутствием туристов львы неожиданно разлеглись посреди дороги: фото

Курьезный инцидент произошел в Национальном парке Крюгер

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:38

Спящих прямо на дороге львов запечатлел на фото смотритель в Национальном парке Крюгер (ЮАР) Ричард Соури. Любопытно, что это уже не первый случай, когда во время пандемии коронавируса животные неожиданно меняют привычный образ жизни. Не так давно город Лландидно в британском Уэльсе "захватили" горные козлы. Их примеру последовали и другие звери, а также птицы в разных городах и странах мира.

Пока люди в ЮАР сидят на карантине, на дорогах спят львы
Пока люди в ЮАР сидят на карантине, на дорогах спят львы
Фото: twitter.com/SANParksKNP

Представитель Национального парка Крюгер Исаак Фахала утверждает, что это весьма необычное явление. Как правило, по дороге движется транспорт, и львы из-за этого не приближаются к ней. Но с 25-го марта парк закрыт на карантин. Хищники, привыкнув к тишине, набрались смелости и вышли на дорогу.

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"Они приходят в места, куда ранее боялись даже посмотреть из-за чрезмерного внимания со стороны туристов. Люди должны понимать, что парк – это по большей части дикая зона. В отсутствие людей она более активна", – рассказывает Фахала в интервью изданию CNN.

Он также предположил, что накануне в парке прошел дождь – и трава была мокрой. Возможно, это одна из причин, почему львы лежали на асфальте.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

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Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Фотографы прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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