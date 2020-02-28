Эксклюзив

Уехала из Китая, чтобы жить в Украине: художница Шаотин Чи о каллиграфии, отзывчивости украинцев и знаках судьбы

Эксклюзивное интервью с китайско-украинской художницей Шаотин Чи

Шаотин Чи – талантливая китайско-украинская художница. Больше 20-ти лет назад переехала с родителями в Украину и осталась здесь жить, творить и делиться искусством. Уже около 9 лет преподает китайскую живопись и каллиграфию, а каждый ее ученик так или иначе связан с Китаем, что, по мнению девушки, является знаком судьбы.

С художницей Сегодня.Lifestyle познакомились во время фестиваля "Тайны Поднебесной", посвященного китайской культуре, в арт-пространстве Samskara. Здесь проходила выставка живописи Шаотин Чи и ее студентов. Она была одной из китайских художников, с помощью которых была создана уникальная атмосфера фестиваля. Мы пообщались с Шаотин о том, почему она восхищается украинцами, как быстро можно научиться каллиграфии, а также, куда ехать, чтобы увидеть весь колорит Китая.

В семь лет вы со своей семьей переехали в Украину. Сложно ли было адаптироваться к новой стране, ее культуре и обычаям?

Мне было интересно и достаточно легко. Не было сильных переживаний, что неудобно или сложно. Я была очень заинтересована во всем новом, поэтому быстро адаптировалась.

Художница Шаотин Чи Фото: Сегодня

Что вам больше всего понравилось в Украине за все то время, которое вы здесь проживаете?

На самом деле, в Украине меня поразило много вещей. Очень хорошо запомнился пленэр (рисование под открытым небом – ред.) в прошлом году. Мы были в поселке Чорная Тиса, что на Закарпатье. Тогда я впервые побывала в Карпатах. Меня очень впечатлили горы, чистый воздух и милые овцы с колокольчиками. На самом деле, в Украине невероятные пейзажи и природа впечатляет! А еще, здесь очень приветливые и отзывчивые люди. И это не только мое мнение. Мои родные и друзья из Китая в восторге от того, насколько украинцы готовы помочь совсем незнакомому человеку. Кстати, я заметила, что в Украине при встрече люди обнимаются, обмениваются положительной энергетикой. Мне очень импонирует это. В Китае такого нет.

Как давно вы были на родине?

Я была в Китае в 2018 году. Побывала в Пекине, затем приехала домой, увидела всех родных. Конечно, я очень скучаю, но, благодаря тому, что сейчас существуют социальные сети, видеть родных стало гораздо проще.

Сейчас в Китае вспыхнула эпидемия коронавируса, обладаете вы определенной информацией по этому поводу из первых уст?

Я знаю, что Китай сможет в ближайшее время решить эту проблему. Сейчас там очень строго и серьезно относятся к определенным правительством правилам. Например, изолирование людей, которые больны. Моя родственница рассказывала, что недавно у них на предприятии, где работают более тысячи человек, мужчина вернулся из Уханя. После того, как руководство узнало об этом, работников немедленно изолировали. Она и ее коллеги до сих пор находятся на карантине, уже третью неделю, и не могут быть допущены к работе. Кроме этого, защитные маски на лицо являются обязательными. Если вы появитесь на улице без нее, будете платить штраф.

Что должен посетить турист в первую очередь, чтобы почувствовать весь колорит Китая?

Чтобы понять современный и одновременно старый традиционный Китай, то советую приехать в Пекин. Несмотря на то, что он достаточно модерновый и прогрессивный, в нем осталось множество традиционных исторических достопримечательностей, таких как Запретный город и Великая Китайская стена. А также город Сиань – это центральная часть Китая. Там можно найти большое количество найденных раскопок и древней архитектуры. Недалеко от этого города находится известная всем достопримечательность – "Терракотовая армия".

Какие традиции, по вашему мнению, могут точно охарактеризовать Китай?

Китайский Новый год – это, наверное, самая яркая традиция. Если вам удастся попасть на это действо, то останется множество незабываемых впечатлений. Празднование включает в себя сочетание многих видов китайского искусства: это танцы и искусство боя, каллиграфия (надписи на окнах), демонстрация национальных костюмов, дегустация еды, чайная церемония и другое. Но если вспомнить самую старую традицию, то это, наверное, китайская письменность. Ведь когда вы впервые посетите Китай, то сразу столкнетесь с иероглифами на табличках. Поэтому, советую изучать иероглифы, а также выучить несколько фраз или надписей с их использованием, чтобы чувствовать себя более уверенно во время путешествия.

Вы разговариваете и на украинском, и на русском языках. Как давно вы общаетесь на украинском?

Хочу сказать, что мне очень нравится украинский язык. Начиная с 2014 года, я стала чаще говорить на нем вместе со своими друзьями. А перед этим защищала диссертацию исключительно на украинском. Наверное, именно это и зародило во мне желание продолжать разговаривать на украинском языке. Украина – это независимое государство, и она должна иметь свою собственную речь. Даже моя 5-летняя дочь Милана пытается выучить украинский, а я помогаю ей в этом.

Художница Чи Шаотин Фото: Сегодня

Вы – молодая девушка, легко ли вам работать со студентами?

Я преподаю примерно девять лет китайскую живопись и каллиграфию. Все мои студенты увлеченно изучают все, что я им предлагаю. Интересно, что так или иначе, но каждый мой ученик связан с Китаем. Это можно считать знаком судьбы.

Мне удалось найти некоторые репродукции ваших картин и я заметила, что на каждой из них вы оставляете иероглифы. Что они означают? А может, это какой-то ваш секретный символ?

Действительно, иероглифы порождают загадочность. На самом деле, китайская письменность на моих картинах выполняет две функции: первая – эстетическая, вторая – информативная. Когда вы рисуете любую картину, у вас уже есть определенный творческий замысел или идея. И чтобы лучше раскрыть эту идею, можно использовать поэзию, собственно это и есть те самые иероглифы. Именно такое сочетание производит большее впечатление на зрителя и других художников.

Сложно ли научиться каллиграфии?

Мне кажется, что если есть желание, то это намного упрощает ситуацию. Не важно, чему ты пытаешься научиться – каллиграфии, новому языку или основам кулинарии. Главное – желание, потому что когда его нет, то даже самый лучший педагог не поможет тебе в освоении нового. По сложности, на мой взгляд, – не очень трудно. Я обожаю делиться своими навыками каллиграфии с другими. И мне очень приятно, что большое количество моих украинских друзей хотят изучать китайский язык и вникнуть в китайскую культуру.

Что вас вдохновляет писать картины?

Сейчас продолжаю работать над идеей, которая возникла примерно два года назад. Это сочетание китайского искусства с украинской тематикой. Например, мальвы в исполнении китайской техники, а также архитектура, крепости и т.д. Все это еще находится в процессе, в поисках, потому что, действительно, много неудачных, по моему мнению, работ. Также параллельно работаю над традиционной китайской живописью и выполняю серию рисунков с журавлями. Сейчас у меня уже есть шесть картин.

Работы Шаотин Чи Фото: Сегодня Работы Шаотин Чи Фото: Сегодня Работы Шаотин Чи Фото: Сегодня Работы Шаотин Чи Фото: Сегодня Работы Шаотин Чи Фото: Сегодня 1/5

Как вы поняли, что хотите быть художницей?

Видимо, в определенные периоды разные люди поспособствовали этому. Я благодарна своим родным, что поддерживали меня в желании стать художницей. С детства я полюбила этот вид искусства, потому как старший брат тогда очень хорошо рисовал. А мне, как младшей сестре, хотелось быть такой же талантливой, как и он. А потом уже, когда я начала свое обучение в украинской школе, был мой первый школьный конкурс по рисованию, где я заняла первое место. Это стало огромным толчком к дальнейшему развитию меня как художницы. Ну и, конечно, я очень благодарна своему отцу, который поддерживал меня на этапе поступления в ВУЗ, а также моей преподавательнице Татьяне Николаевне.

Чем занимаются ваши родители?

Папа – преподаватель китайского языка, три года преподавал каллиграфию в Институте Конфуция в Киеве. Но больший промежуток времени жизни в Украине он занимался бизнесом. А сейчас родители уже ничем не занимаются, больше отдыхают. Мама старается чаще приезжать к нам из Китая, чтобы нянчить внучку.

Можете вспомнить советы родителей, которые помогали вам в жизни?

Мама очень часто говорит: "Быстро и много работай. Много-много". И сейчас я себя чувствую, действительно, маленькой пчелкой. А вот от папы я получила много выражений, которые я вспоминаю все время. Самая сильная для меня фраза: "Тонкая струя воды течет дольше" или "Капля за каплей камень точит". Кроме этого, он мне время от времени напоминает, что любое дело нужно обдумывать и делать в тишине, и независимо от ситуации иметь спокойный ум и спокойное сердце, чтобы принимать важные решения.

Вы – это яркий пример гармоничного сочетания культур двух стран: Украины и Китая. Поэтому хотели бы провести с вами короткий блиц-опрос. Нужно выбрать только один вариант ответа.

Чай или компот?

Чай.

Борщ или утка по-пекински?

Борщ.

Джеки Чан или Богдан Ступка?

Джеки Чан.

Орнаменты или иероглифы?

Иероглифы.

Вонтоны или вареники?

Вонтоны.

Ханьфу или вышиванка?

Китайские традиции, наверное, больше преобладают. Ханьфу.

Сакура или мальвы?

Мальвы.



Танец дракона или гопак?

Танец дракона.

Читайте также интервью с учителем истории из Японии Такахисой Касай, который впервые приехал в Украину 15 лет назад и остался жить в Киеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться