Уикенд в Одессе: как замечательно отдохнуть в несезон

"Сегодня" рассказывают, куда можно пойти в городе и где остановится

Рождественская ярмарка на Дерибасовской в Одессе Фото: Depositphotos

Одесса занимает особое место в сердцах украинцев: местный колорит, кухня, говор и знаменитые рынки. Основной наплыв туристов в городе, конечно же, ожидают летом, но даже зимой на знаменитом украинском курорте есть чем заняться и как хорошо провести уикенд.

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Куда пойти в Одессе

Погуляйте по одесским дворикам и послушайте говор местных.

Погуляйте по Дерибасовской и выпейте чашку кофе или бокал вина.

Сходите на Привоз, погуляйте и попробуйте что-то с прилавка.

Сходите на экскурсию по катакомбам с хорошим гидом.

Купите какой-то раритет на Староконном рынке.

Посетите оперу: посмотрите здание снаружи, а также сходите на оперу или балет.

Поезжайте на крупнейший рынок в Европе под названием "7 километр".

Научитесь готовить что-то из местной кухни: форшмак, котлеты из кильки или баклажанную икру.

Где поесть в Одессе

В городе есть много заведений, где можно вкусно поесть и почувствовать тот самый неповторимый настоящий одесский дух. Какие-то заведения вас удивят, какие-то заставят внести в свой must visit list, какие-то просто порадуют отличным сервисом, вкусными деликатесами и уютной атмосферой.

Поужинать со вкусом можно, например, в фешенебельном ресторане Le Grand Café, который находится на первом этаже отеля Bristol. Там разнообразное меню на основе рецептов от шеф-поваров со всего мира. Готовят очень вкусные салаты, фаршированную рыбу, мясо и великолепные десерты.

В Одессе очень вкусно готовят Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa В Одессе очень вкусно готовят Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa В Одессе очень вкусно готовят Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa В Одессе очень вкусно готовят Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa В Одессе очень вкусно готовят Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa 1/5

К слову, со всем списком интересных заведений Одессы "Сегодня" знакомили вас ранее.

Где остановиться в Одессе

Лучшие отели Одессы находятся в историческом центре города. Среди высококлассных гостиниц можно назвать пятизвездочный отель Bristol (сеть Vertex Hotel Group). Ночь в двухместном номере здесь обойдется вам примерно в 100 евро (стандартный номер), но оно того стоит.

Отель Bristol в Одессе Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa Отель Bristol в Одессе Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa Отель Bristol в Одессе Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa Отель Bristol в Одессе Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa Отель Bristol в Одессе Фото: instagram.com/hotel.bristol.odessa 1/5

Здание отеля Bristol, который в этом году отмечает 120-летний юбилей, построено по проекту известного архитектора Александра Бернардацциэто и является памятником архитектуры XIX-XX веков. Здесь останавливался лауреат нобелевской премии Иван Бунин, звезда немого кино Вера Холодная, писатель Теодор Драйзер, американский миллиардер Арманд Хаммер и многие другие. Все номера в отеле выполнены в стиле барокко, как и фасад здания.

Не уступает в красоте Bristol гостиница "Лондонская", которая находится в историческом центре Одессы на Приморском бульваре, всего в нескольких шагах от знаменитой Потемкинской лестницы, в непосредственной близости от театра оперы и балета, морского, литературного и археологического музеев. Кроме аутентичных интерьеров, здесь есть мини-музей забытых постояльцами вещей, книга с автографами ряда мировых знаменитостей, а под зданием, говорят, проходят заброшенные катакомбы, по котором можно пройти в городской порт.

Если вы ищете более доступные варианты, то в трехзвездочных отелях можно найти номера от 1000 грн. Самый бюджетный вариант – поселиться в хостеле, цены там начинаются от 200 грн.

Как добраться в Одессу

Самый быстрый и комфортный вариант – авиаперелет. Билеты на самолет обойдутся от 1,1 тыс. грн. Это займет у вас чуть больше часа. Можно также добраться в Одессу на собственном автомобиле – ехать по трассе Киев-Одесса придется в среднем 5-6 часов. Кроме этого, из Киева в Одессу ходят несколько поездов, в том числе Киев-Одесса. Подробное расписание и цены нужно искать на официальном сайте "Укрзализныцы". Ехать – от семи до 11 часов. Можно также отправится на автобусе – цена билета от 315 грн. до 672 грн., по времени – 6-8 часов.

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