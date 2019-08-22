Укачивает в самолете: что делать и как бороться

Несколько лайфхаков, как можно справится с укачиванием во время авиаперелета без специальных препаратов

Во время перелета постарайтесь расслабиться Фото: Depositphotos

Практически каждый пассажир самолета хотя бы раз испытывал дискомфортные ощущения в подреберье и тошноту во время авиаперелета. Клинические исследования доказывают, что такая проблема, как укачивание, профилактике и лечению не поддается. Современные медикаменты позволяют лишь на время снизить симптомы болезни движения. Мы же предлагаем несколько лайфхаков, как можно справится с укачиванием в самолете без специальных препаратов.

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Нельзя отказываться от еды

Люди, которых часто тошнит в самолете, нередко отказываются от пищи, думая, что это спасет их от "укачивания". На самом же деле голод лишь усугубляет ситуацию, ведь он так же вызывает головокружение. Хотя бы за 1,5-2 часа до отлета следует поесть что-нибудь легкое, например, овощи, фрукты или нежирные крекеры.

Расслабьтесь

Не зря в начале полета бортпроводники раздают бумажные пакеты. Воспользуйтесь ими, когда ощутите недомогание: раскройте пакет, прижмите его ко рту и носу и дышите в него, пока не почувствуете себя лучше.

Отвлеките организм

Почувствовав, что вас начинает мутить, съешьте кислые леденцы или пожуйте мятную жвачку. Эти вкусы отлично снимают приступы тошноты.

Выбирайте места

Регистрируясь на рейс, помните о том, что меньше всего тряска и зона турбулентности ощущается в носовой части самолета, а также в ряду, расположенном напротив крыла. При регистрации вы можете смело попросить для себя конкретное место или заранее выбрать его онлайн.

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