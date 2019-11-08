Украина на 49-м месте: в каких странах мира лучше всего знают английский язык

Эксперты провели тестирование 2,3 миллионов человек в 100 странах мира

Обнародован рейтинг стран мира по знанию английского языка Фото: Depositphotos

Лучше всего английский язык знают жители Нидерландов. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Education First.

Эксперты путем тестирования 2,3 миллионов человек сравнили уровень владения английским языком в 100 странах, жители которых не являются его носителями. Наивысший балл получили Нидерланды – 70,72. Для сравнения, самый низкий уровень зафиксирован в Ливии. Там индекс составил всего 40,87. А вот прошлогоднему лидеру рейтинга – Швеция – ныне досталось второе место (68,74). Норвегия находится на третьей позиции.

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Страны, жители которых лучше всего знают английский, обозначены синим

Скриншот: ef.se

Во всех этих странах уровень владения английским языком среди населения признан "очень высоким". Просто "высокий" – в Швейцарии, Литве, Греции, Чехии и Эстонии. Украина заняла 49-ю строчку в этом рейтинге, попав в категорию стран с "низким уровнем".

Украина занимает 49 строчку

Скриншот: ef.se

Тестирование на знание английского языка проходила преимущественно молодежь со средним возрастом 23 года (59% – женщины, 41% – мужчины). 90% испытуемых были младше 40 лет.

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