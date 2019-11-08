Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украина на 49-м месте: в каких странах мира лучше всего знают английский язык

Эксперты провели тестирование 2,3 миллионов человек в 100 странах мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:13
Обнародован рейтинг стран мира по знанию английского языка
Обнародован рейтинг стран мира по знанию английского языка
Фото: Depositphotos

Лучше всего английский язык знают жители Нидерландов. Об этом свидетельствует исследование образовательной компании Education First.

Эксперты путем тестирования 2,3 миллионов человек сравнили уровень владения английским языком в 100 странах, жители которых не являются его носителями. Наивысший балл получили Нидерланды – 70,72. Для сравнения, самый низкий уровень зафиксирован в Ливии. Там индекс составил всего 40,87. А вот прошлогоднему лидеру рейтинга – Швеция – ныне досталось второе место (68,74). Норвегия находится на третьей позиции.

Смотрите видео: украинские выпускники выбирают английский как один из предметов для ВНО

Страны, жители которых лучше всего знают английский, обозначены синим
Скриншот: ef.se

Во всех этих странах уровень владения английским языком среди населения признан "очень высоким". Просто "высокий" – в Швейцарии, Литве, Греции, Чехии и Эстонии. Украина заняла 49-ю строчку в этом рейтинге, попав в категорию стран с "низким уровнем".

Украина занимает 49 строчку
Скриншот: ef.se

Читайте также:
В Украине работникам, знающим иностранные языки, платят вдвое больше

Тестирование на знание английского языка проходила преимущественно молодежь со средним возрастом 23 года (59% – женщины, 41% – мужчины). 90% испытуемых были младше 40 лет.

Напомним, раньше "Сегодня" писали, как быстро выучить английский язык: пять советов от эксперта.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Английский станет обязательным: Минобразования готовит серьезные изменения В Украине работникам, знающим иностранные языки, платят вдвое больше
видео рейтинг иностранные языки английский язык
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:58Events

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

Вчера, 17:13Fun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

Вчера, 13:45Travel

Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

Вчера, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

6 ноябряШоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

6 ноябряПсихология

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

6 ноябряШоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

6 ноябряFun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

6 ноябряПсихология

2020 год – високосный или нет

6 ноябряПсихология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

6 ноябряFun

Нашли во дворе: бродячий щенок оказался редким чистокровным динго

6 ноябряШоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

Новости партнеров

Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца