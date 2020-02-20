Украина на 83 месте: названы самые безопасные страны мира

В топе лидеров – Швейцария, Сингапур и Норвегия

Норвегия – одна из самых безопасных стран мира Фото: Depositphotos

Украина заняла 83 место в рейтинге самых безопасных стран мира. Список на основе анализа показателей из 180 государств составила компания Insurly. В топе лидеров – Швейцария, Сингапур и Норвегия. Худшими в плане безопасности признаны ЦАР, Демократическая Республика Конго и Южный Судан.

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Эксперты учитывали систему здравоохранения, риск стихийных бедствий, количество транспортных происшествий, террористические угрозы и преступления. По всем критериям они выдали общий балл. Оценки Украины по типам риска: уровень насилия – 24 балла из 100 возможных, ДТП – 60/100, здравоохранение – 64/100, стихийные бедствия – 85/100.

Зеленым цветом обозначены самые безопасные страны мира

Фото: insurly.fr

Для сравнения у Польши – 27-е место, у Литвы – 43-е, у Латвии – 45-е. Россия находится на 86-й позиции.

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Напомним, Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции. Кроме этого, ученые составили рейтинг комфортных для старости стран.

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