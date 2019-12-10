Украина оказалась на 88 месте в рейтинге для ЛГБТК-туристов

Последние позиции в списке занимают Нигерия, Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания

Швеция — самая безопасная страна для ЛГБТК-туристов Фото: Depositphotos

Названы самые безопасные страны для ЛГБТК-путешественников по версии рейтинга LGBTQ+ Danger Index. На первой строчке оказалась Швеция. В пятерку безопасных стран также вошли Канада, Норвегия, Португалия и Бельгия, пишет сайт Lonely Planet.

"Мы видели, как ЛГБТК люди подвергались дискриминации, и поэтому хотели помочь сообществу обучаться в сложном и многослойном мире обеспечения безопасности во время международных путешествий", – прокомментировал один из создателей рейтинга.

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При формировании рейтинга учитывали легализацию однополых браков, защиту от дискриминации, криминализацию насилия, политику по усыновлению и общий уровень качества жизни в стране.

Украина оказалась на 88 позиции. Последние места в рейтинге занимают Нигерия, Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, в каких странах мира лучше всего знают английский язык. Кроме этого, аналитическое подразделение журнала The Economist Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных для жизни городов мира.

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