Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Украина оказалась на 88 месте в рейтинге для ЛГБТК-туристов

Последние позиции в списке занимают Нигерия, Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:58
Швеция — самая безопасная страна для ЛГБТК-туристов
Швеция — самая безопасная страна для ЛГБТК-туристов
Фото: Depositphotos

Названы самые безопасные страны для ЛГБТК-путешественников по версии рейтинга LGBTQ+ Danger Index. На первой строчке оказалась Швеция. В пятерку безопасных стран также вошли Канада, Норвегия, Португалия и Бельгия, пишет сайт Lonely Planet.

"Мы видели, как ЛГБТК люди подвергались дискриминации, и поэтому хотели помочь сообществу обучаться в сложном и многослойном мире обеспечения безопасности во время международных путешествий", – прокомментировал один из создателей рейтинга.

Смотрите видео: названа самая счастливая страна в мире

Читайте также:
Названы самые опасные и безопасные страны мира

При формировании рейтинга учитывали легализацию однополых браков, защиту от дискриминации, криминализацию насилия, политику по усыновлению и общий уровень качества жизни в стране.

Украина оказалась на 88 позиции. Последние места в рейтинге занимают Нигерия, Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, в каких странах мира лучше всего знают английский язык. Кроме этого, аналитическое подразделение журнала The Economist Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных для жизни городов мира.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Грузии вспыхнули беспорядки из-за фильма о любви двух мужчин: есть задержанные и пострадавшие В США полицейский-гей выиграл 20 миллионов в суде о дискриминации Стал геем из-за iPhone: россиянин подал иск в суд на Apple Прайд в Харькове: как прошел первый ЛГБТ-марш
туризм видео путешествия лгбт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить морковь разными способами?
Как приготовить морковь разными способами?
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
13-летняя дочь Джоли официально стала
13-летняя дочь Джоли официально стала "мальчиком"?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 17:49Fun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

Вчера, 14:07Travel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

Вчера, 12:52Fun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует

Вчера, 11:02Food

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Вчера, 09:05Техно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Вчера, 09:01Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

8 декабряШоу-бизнес

СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение

8 декабряFun

8 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

8 декабряШоу-бизнес

Dan Balan рассказал, зачем Тина Кароль звонит ему по ночам

8 декабряFun

Помогла вызвать скорую: собака спасла жизнь 36-летней хозяйке

8 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака

7 декабряШоу-бизнес

Названы самые кассовые фильмы 2019 года: ТОП-10

Новости партнеров

Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
«Устал от вранья»: «сват» Добронравов готов судиться
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Прохор Шаляпин произвел круговую подтяжку лица: оцените результат
Прохор Шаляпин произвел круговую подтяжку лица: оцените результат
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
29-летний наследник Сафронова принял судьбоносное решение
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз