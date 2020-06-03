Украина открывает внутреннее авиасообщение: с какого числа

Полеты за границу разрешат только в те страны, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины

С 5 июня Украина открывает внутреннее авиасообщение, а 15 июня разрешат выполнять международные авиарейсы. Такое решение принято сегодня, 3 июня на заседании Кабмина.

"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го – международное", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Сообщается, что полеты за границу разрешат только в те страны, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Список направлений, рейсы по которым смогут выполнять авиакомпании, обнародуют позже.

Также в правительстве позволили поездки автомобилями в количестве до 5 человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

С 5 июня Украина возобновляет внутреннее авиасообщение Фото: facebook.com/flyuia.ua

На данный момент из украинских авиакомпания о готовности возобновить регулярные внутренние полеты с 15 июня заявила только "Роза Ветров". Она готова открыть ежедневные рейсы из Киева в Днепр, Львов, Одессу и Харьков. Среди международных авиаперевозчиков в июне готовы вернуться в Украину Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Wizz Air и Ryanair.

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Напомним, что Wizz Air отсрочила рейсы из Украины, запланированные до 15 июня.

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