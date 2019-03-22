Украина получила еще один безвиз: все подробности

Для поездки в эту страну необходимо иметь заграничный паспорт

Таиланд Фото: Pixabay

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут без виз путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью. Об этом говорится в пресс-службы Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания – до 30 дней. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили украинским туристам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы перед поездкой в Таиланд.

В МИД напомнили, что украинские туристы должны быть готовыми показать представителю миграционной службы обратный билет, подтвердить свое финансовое обеспечение, а также бронь в отеле.

Ранее мы писали, что Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год. Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта. Кроме этого, украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

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