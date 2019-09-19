Украинцам будет проще попасть в Таиланд: как изменились правила

Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев Фото: Depositphotos

Правительство Таиланда планируют отменить и вывести из обращения въездные анкеты для иностранцев в течение трех месяцев. Об этом заявил генеральный секретарь администрации премьер-министра Таиланда Кобсака Пхутракуна в комментарии для турецкой газеты Khaosod.

Теперь путешествовать в Таиланд будет менее проблематично Фото: Depositphotos

Раньше при въезде в Таиланд иностранные граждане должны были заполнять анкеты по форме ТМ6, их называют "белыми карточками". Власти решили заменены их бар-кодами, потому что из-за постоянного увеличения потока туристов анкеты стало некуда складывать. По прогнозам правительства, за весь 2019 год Таиланд должны посетить более 20 миллионов туристов.

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Пхутракун также рассказал об изменениях правил для экспатов. Иммиграционные формы о временном выезде с места регистрации, которые они должны подавать каждые три месяца, переведут в онлайн. Это можно будет сделать с помощью мобильного приложения, которое сейчас разрабатывается. "Через два-три месяца жизнь (туристов и экспатов) в Таиланде станет значительно легче", – заявил чиновник.

Ранее "Сегодня" писали, что в Таиланде планируют в начале следующего года направить заявку на включение супа том-ям кунг в список ЮНЕСКО. Кроме этого, мы рассказывали, что изменилось за два года безвиза в Украине.

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