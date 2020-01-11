Украинец на высоте 6377 метров установил невероятный рекорд: фото

Мужчина поднялся к самому высокому вулкану Охос-дель-Саладо в Южной Америке

Валентин Сипавин Фото: facebook.com/alpomania.team

Украинский альпинист Валентин Сипавин из Харькова проплыл на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря и тем самым установил мировой рекорд. Мужчина поднялся к самому высокому вулкану Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Об этом сообщает клуб Alpomania на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/alpomania.team

"Имея проблемы со своей командой поддержки, его как акклиматизировавшегося мотивированного и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходителей на семь вершин и семь вулканов Даниэль Булл. И они с Валентином вместе установили сразу два мировых рекорда Гиннесса" – указано в сообщении.

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Администраторы аккаунта пишут, что Валентин Сипавин чувствует себя хорошо. "Как туда затащили каяк, разбили лед, как можно плавать почти на 6400 и вообще, как это возможно, надеемся, мы скоро узнаем от самого Валентина! Валик передает всем, что с ним все отлично, особую благодарность теплые вещи и снаряжение", – сообщается на странице Alpomania.

Скриншот: facebook.com/alpomania.team

Напомним, в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Кроме этого, "Сегодня" писали об украинце, который совершил кругосветное путешествие и установил три рекорда.

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