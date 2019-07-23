Украинец совершил кругосветное путешествие и установил три рекорда

Трэвел-проект под названием Big Circle блогера Артемия Сурина стартовал 15 октября 2018 года

Артемий Сурин установил новые рекорды Фото: facebook.com/record.org.ua

Известный блогер Артемий Сурин первым из украинцев совершил кругосветное путешествие и установил сразу три рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вернулся Артемий Сурин ̶ путешественник, бренд-посол Украины, который впервые в истории Украины совершил кругосветное путешествие. Морской паром "Грейсвальд", на борту которого Сурин отправился к украинскому берегу из грузинского Батуми, прибыл к "Черноморск", ̶ сообщили в пресс-службе.

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Путешествие под названием Big Circle Артемия Сурина стартовало 15 октября 2018 года и продолжалось 280 дней.

"Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, не воспользовавшись ни одним самолетом. Также Сурин дважды пересек экватор и преодолел 100 тыс. км землей, реками, морями и океанами", ̶ сообщили в управлении.



Сурин установил три рекорда Украины в категории "Путешествия": обогнул Землю за 280 дней, пересек шесть континентов без авиаперелетов, совершил кругосветное путешествие и заснял его с дрона.

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