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Украинская достопримечательность признана самой романтической: фото

Она расположена возле поселка Клевань на Ровенщине

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:26
Тоннель любви
Тоннель любви
Фото: zruchno.travel

Британский таблоид Daily Mail опубликовал собственный рейтинг необычных и самых романтических мест в мире. Возглавил рейтинг украинский "Тоннель любви". Он расположен возле поселка Клевань на Ровенщине.

Тоннель любви
Фото: Pinterest
Тоннель любви
Фото: Pinterest
Тоннель любви
Фото: Pinterest
Тоннель любви
Фото: Pinterest
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Интересно, что "Тоннель любви" появился случайно. Когда-то на том месте была обычная железная дорога, ведущая к военной базе. Чтобы замаскировать железнодорожный путь, его обсадили деревьями, которые впоследствии разрослись и создали ровную арку.

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"Местная легенда гласит, что влюбленные пары, которые загадывают желание, прогуливаясь по туннелю, обязательно получат желаемое", – отметили авторы Daily Mail.

Кроме этого, в рейтинг самых романтических мест вошли локации Эстонии, Франции, Грузии, США, Мексики, Великобритании, России, Японии.

Напомним, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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Источник: Сегодня
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