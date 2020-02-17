Украинская достопримечательность признана самой романтической: фото

Она расположена возле поселка Клевань на Ровенщине

Тоннель любви Фото: zruchno.travel

Британский таблоид Daily Mail опубликовал собственный рейтинг необычных и самых романтических мест в мире. Возглавил рейтинг украинский "Тоннель любви". Он расположен возле поселка Клевань на Ровенщине.

Тоннель любви Фото: Pinterest Тоннель любви Фото: Pinterest Тоннель любви Фото: Pinterest Тоннель любви Фото: Pinterest 1/4

Интересно, что "Тоннель любви" появился случайно. Когда-то на том месте была обычная железная дорога, ведущая к военной базе. Чтобы замаскировать железнодорожный путь, его обсадили деревьями, которые впоследствии разрослись и создали ровную арку.

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"Местная легенда гласит, что влюбленные пары, которые загадывают желание, прогуливаясь по туннелю, обязательно получат желаемое", – отметили авторы Daily Mail.

Кроме этого, в рейтинг самых романтических мест вошли локации Эстонии, Франции, Грузии, США, Мексики, Великобритании, России, Японии.

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