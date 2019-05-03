Украинский полярник сделал захватывающие фото Антарктиды

Биолог Игорь Дикий запечатлел на фото живописные склоны холмов и завораживающие закаты возле станции "Академик Вернадский"

Антарктида Фото: Ігор Дикий / Facebook

Руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий на своей странице в Facebook опубликовал фотографии заснеженной Антарктиды. На его снимках запечатлены захватывающие пейзажи, живописные склоны холмов и завораживающие закаты. Все это могут наблюдают члены экспедиции Дикого на станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.

"Еще один день погоды после Пасхального снегопада. Пока солнце и штиль, биологи работают в океане", – подписал фото украинский биолог.

"Какая красота!", "Просто невероятно", "Впечатляющая колористика снимков", "Фантастика", "Мурашки по коже", – пишут в комментариях подписчики и друзья биолога.

Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook Невероятные пейзажи Антарктиды Фото: Ігор Дикий / Facebook 1/8

Академик Вернадский – украинская антарктическая станция, была создана в феврале 1996 года, когда Британская Антарктическая служба за символическую цену в один фунт стерлингов передала Украине станцию "Фарадей".

Напомним, в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год. Как рассказали полярники на торжественной встрече в Министерстве образования, кроме обычной научной работы, в этот раз они много внимания уделяли исследованиям ледников. Прогнозы неутешительны — лед продолжает таять. Правда, при этом освобождается все больше места для гнездовий пингвинов. Кроме того, как сообщила министр образования Лилия Гриневич, вблизи украинской станции "Академик Вернадский" неспокойно ведут себя вулканы.

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