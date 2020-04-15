Украинское Розовое озеро "попало" в National Geographic: где находится и что в нем особенного

Британский журнал о путешествиях опубликовал снимки украинского фотографа Евгения Самученко из Одессы

Популярный британский журнал о путешествиях National Geographic опубликовал снимки из серии At the Pink Planet ("На розовой планете") украинского фотографа Евгения Самученко из Одессы. На фото изображено Розовое озеро (Лемурийское озеро), которое находится в украинском селе Григорьевка (Херсонская область).

"Мой снимок из Украины опубликован на развороте печатного журнала National Geographic Traveller. Майский выпуск", – написал Самученко на своей странице в Facebook.

К слову, ранее фотографии соляных озер в Херсонской области вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

"Когда вы впервые видите розовые соляные озера Херсонской области на Украине, создается впечатление, что вы смотрите на другую планету. В летние месяцы микроскопические водоросли заставляют воду становиться розовой и красной. Вид сверху завораживает, поэтому я решил использовать дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места", – говорит о своих работах фотограф.

Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo Розовое озеро в Херсоне Фото: facebook.com/qliebin.photo 1/7

Что лечит Розовое озеро?

Считается, что оно обладает целым рядом уникальных свойств. Именно это и привлекает сюда туристов. Вода этого озера обогащена минералами (магний, калий, йод, бром), также в ней содержится ортоборная кислота, углеводы и соли. Необычный цвет водоему придает бактерия Дуналиелла Солоноводная.

Смотрите видео: Розовое озеро в Украине, где находится и какие имеет лечебные свойства

Напомним, "Сегодня" рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться