"Укрзализныця" отменяет поезда: какие рейсы попали под запрет и как бесплатно вернуть билет
Сайт "Сегодня" выяснил, какие маршруты отменены из-за карантина
Украина с 17 марта до 3 апреля прекращает пассажирское авиасообщение, отменяет наземные международные и внутренние маршруты. Сайт "Сегодня" выяснил, какие ж/д рейсы попадают под запрет из-за карантина и как вернуть билет на поезд.
"Укрзализныця" полностью приостанавливает международные рейсы с 17 марта, а с 18 марта – внутренние. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. С полным списком международных поездов, которые на период карантина отменяются или будут курсировать по сокращенному маршруту, можете ознакомиться по ссылке.
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов на отмененные поезда без взимания дополнительных сборов. Для возврата денег нужно обратиться в любую железнодорожную кассу (если вы покупали бумажные билеты) или сделать это онлайн (для билетов, приобретенных через интернет).
На поезда, маршрут которых будет ограничен, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если остановка, до которой пассажир имел проездной документ, отменена.
С дополнительными вопросами обращайтесь в контактный центр "Укрзализныци": +380 800 503 111.
К слову, несмотря на остановку железнодорожного сообщения на территории Украины, правительство разрешило "Укрзализныце" осуществлять внутренние и международные рейсы по согласованию в каждом конкретном случае.
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"При этом "Укрзализныце" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой", – сообщает Правительственный портал.
Напомним, с 12 марта до 3 апреля по всей Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан. С 17 марта закрывается и пассажирское авиасообщение.
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