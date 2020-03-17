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"Укрзализныця" отменяет поезда: какие рейсы попали под запрет и как бесплатно вернуть билет

Сайт "Сегодня" выяснил, какие маршруты отменены из-за карантина

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:07

Украина с 17 марта до 3 апреля прекращает пассажирское авиасообщение, отменяет наземные международные и внутренние маршруты. Сайт "Сегодня" выяснил, какие ж/д рейсы попадают под запрет из-за карантина и как вернуть билет на поезд.

"Укрзализныця" полностью приостанавливает международные рейсы с 17 марта, а с 18 марта – внутренние. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. С полным списком международных поездов, которые на период карантина отменяются или будут курсировать по сокращенному маршруту, можете ознакомиться по ссылке.

"Укрзализныця" отменяет международные и внутренние рейсы
"Укрзализныця" отменяет международные и внутренние рейсы
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов на отмененные поезда без взимания дополнительных сборов. Для возврата денег нужно обратиться в любую железнодорожную кассу (если вы покупали бумажные билеты) или сделать это онлайн (для билетов, приобретенных через интернет).

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На поезда, маршрут которых будет ограничен, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если остановка, до которой пассажир имел проездной документ, отменена.

С дополнительными вопросами обращайтесь в контактный центр "Укрзализныци": +380 800 503 111.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

К слову, несмотря на остановку железнодорожного сообщения на территории Украины, правительство разрешило "Укрзализныце" осуществлять внутренние и международные рейсы по согласованию в каждом конкретном случае.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

"При этом "Укрзализныце" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой", – сообщает Правительственный портал.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля по всей Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан. С 17 марта закрывается и пассажирское авиасообщение.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы рассказывали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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