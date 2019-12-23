Уловки на каждом шагу: как лоукостеры "кидают" на деньги пассажиров

Иногда "дешевый авиаперелет" может стоить дороже бизнес-класса

Названы главные ошибки при полете лоукостером Фото: Unsplash

Авиакомпании-лоукостеры предлагают перелеты по самым низким ценам, но и расставляют для пассажиров ряд уловок. Что же нужно сделать, чтобы "дешевый авиаперелет" не обошелся вам дороже бизнес-класса?

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Проверяйте аэропорт прилета . Лоукостеры выбирают непопулярные аэропорты, находящиеся в пригороде или соседних городах, чтобы экономить на сборах и позволять себе продавать более дешевые билеты. Иногда проезд на автобусе из аэропорта в город стоит 20-25 евро, и это может быть даже дороже, чем сам авиаперелет!

. Лоукостеры выбирают непопулярные аэропорты, находящиеся в пригороде или соседних городах, чтобы экономить на сборах и позволять себе продавать более дешевые билеты. Иногда проезд на автобусе из аэропорта в город стоит 20-25 евро, и это может быть даже дороже, чем сам авиаперелет! Пройдите онлайн-регистрацию. Лоукостеры предлагают бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн и распечатать посадочный в автомате или вообще показать с экрана мобильного. Если вы пропустили письмо с напоминанием и забыли о регистрации, на стойке с большой вероятностью придется доплатить круглую сумму.

Измерьте ручную кладь . Обязательно посмотрите, какие габариты ручной клади разрешены в конкретной авиакомпании. Сотрудники лоукостеров будут внимательно следить, умещается ли ваша ручная кладь в калибратор, и не дадут никаких поблажек.

. Обязательно посмотрите, какие габариты ручной клади разрешены в конкретной авиакомпании. Сотрудники лоукостеров будут внимательно следить, умещается ли ваша ручная кладь в калибратор, и не дадут никаких поблажек. Берите еду с собой. Питание в цену билета лоукостеров не включено. Многих это не расстраивает, так как бортовая еда редко бывает вкусной. Но если вы никак не вытерпите несколько часов без перекуса, придется доплатить или брать еду с собой.

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Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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