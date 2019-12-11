"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Свое место в вагоне поезда лучше никому не отдавать

В поезде лучше не меняться местами Фото: Depositphotos

Фразу "уступите бабушке нижнюю полку" приходилось слышать, наверно, каждому из нас. Бытует мнение, что пожилые люди зачастую просто хотят сэкономить на билетах, либо родственники специально покупают им дешевый плацкарт в надежде, что сердобольные попутчики пойдут на встречу. Давайте разберемся, почему нельзя меняться местами в поезде и к чему это может привести.

Согласно закону, пассажир с верхней полки действительно может пересесть на нижнюю. Но сделать это он способен лишь с позволения человека, изначально занимавшего нижнюю полку. А тот, соответственно, имеет полное право отказаться от обмена и никого на свою территорию не пускать.

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С рундуками та же история: обитатели нижних полок имеют больше прав на рундук снизу, а человек с верхней полки, в теории, должен постараться разместить свой багаж на третьей полке. А столик, утверждают работники железной дороги, считается нейтральной зоной и в равной мере принадлежит всем.

Есть несколько причин, почему лучше не уступать никому свою полку в поезде. Как известно, в поезде проводники записывают имена и фамилии всех пассажиров, а также их места. Это нужно для того, чтобы разбудить их на нужно остановке или собрать вещи, если человек отстал от поезда. В случае ЧП, вы не сможете вернуть свои вещи из-за другого человека, который безответственно отнесся к своей поездке.

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