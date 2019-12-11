"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде
Свое место в вагоне поезда лучше никому не отдавать
Фразу "уступите бабушке нижнюю полку" приходилось слышать, наверно, каждому из нас. Бытует мнение, что пожилые люди зачастую просто хотят сэкономить на билетах, либо родственники специально покупают им дешевый плацкарт в надежде, что сердобольные попутчики пойдут на встречу. Давайте разберемся, почему нельзя меняться местами в поезде и к чему это может привести.
Согласно закону, пассажир с верхней полки действительно может пересесть на нижнюю. Но сделать это он способен лишь с позволения человека, изначально занимавшего нижнюю полку. А тот, соответственно, имеет полное право отказаться от обмена и никого на свою территорию не пускать.
Смотрите видео: какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци"
С рундуками та же история: обитатели нижних полок имеют больше прав на рундук снизу, а человек с верхней полки, в теории, должен постараться разместить свой багаж на третьей полке. А столик, утверждают работники железной дороги, считается нейтральной зоной и в равной мере принадлежит всем.
Есть несколько причин, почему лучше не уступать никому свою полку в поезде. Как известно, в поезде проводники записывают имена и фамилии всех пассажиров, а также их места. Это нужно для того, чтобы разбудить их на нужно остановке или собрать вещи, если человек отстал от поезда. В случае ЧП, вы не сможете вернуть свои вещи из-за другого человека, который безответственно отнесся к своей поездке.
Кроме этого, мы объясняли, как перевозить собак, котов и птиц в поезде: все правила и нюансы.
Все подробности в спецтеме Советы путешественникам
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.