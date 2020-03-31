Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Увидеть Ниагарский водопад, Колизей и Белый дом можно онлайн: виртуальные экскурсии

Сервис Maps.me предлагает посетить популярные достопримечательности, не выходя из дома

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:53

Мобильное приложение Maps.me запускает виртуальные путешествия по миру. Сервис предлагает посетить популярные достопримечательности онлайн, сходить в музей или даже посмотреть оперу. Интерактивное путешествие может стать отличным вариантом для времяпрепровождения во время карантина.

Ниагарский водопад
Ниагарский водопад
Фото: Maps.me

Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно загрузить подборку, выбрать одну из 25 возможных локаций и перейти по ссылке. Не выходя из дома, можно осмотреть произведения искусства в Лувре, пройтись по Белому дому, посмотреть представление в опере или театре, постоять на вершине Ниагарского водопада или Колизея.

Читайте также:
Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

"В непростые времена, когда путешественники вынуждены сидеть дома на карантине, на помощь приходит наше приложение. Виртуальные путешествия не смогут заменять реальных эмоций от поездок, но помогут вдохновиться и выбрать места для отпусков на будущее", – рассказывает руководитель проекта Евгений Лисовский.

Смотрите видео: темный туризм, что это такое

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие мероприятия отменили из-за коронавирусной инфекции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Посмотреть онлайн: 10 самых лучших виртуальных экскурсий в разных музеях мира После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей Список закрытых для туристов стран пополнился: куда больше нельзя въехать Как будто после апокалипсиса: фото 20-ти городов мира во время коронавируса
туризм видео путешествия экскурсии
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Сегодня, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Сегодня, 08:40Fun

Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анна Панова стала мамой

Вчера, 17:17Wellness

"Чтобы люди не выходили на улицы – запечатывали квартиры": как проходил карантин в Китае

Вчера, 16:41Fun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

Вчера, 15:24Fun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:00Wellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

Вчера, 14:42Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 10:30Food

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Вчера, 09:09Техно

Что происходит внутри черных дыр: ученые дали ответ

29 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

29 мартаFun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 мартаEvents

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Новости партнеров

Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах Меладзе
Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах Меладзе
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Воздушные сырники в духовке: рецепт с фото
Воздушные сырники в духовке: рецепт с фото
Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Специалисты из Японии: между раком и алкоголем существует связь
Специалисты из Японии: между раком и алкоголем существует связь