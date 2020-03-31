Увидеть Ниагарский водопад, Колизей и Белый дом можно онлайн: виртуальные экскурсии

Сервис Maps.me предлагает посетить популярные достопримечательности, не выходя из дома

Мобильное приложение Maps.me запускает виртуальные путешествия по миру. Сервис предлагает посетить популярные достопримечательности онлайн, сходить в музей или даже посмотреть оперу. Интерактивное путешествие может стать отличным вариантом для времяпрепровождения во время карантина.

Ниагарский водопад Фото: Maps.me

Чтобы отправиться в такое путешествие, нужно загрузить подборку, выбрать одну из 25 возможных локаций и перейти по ссылке. Не выходя из дома, можно осмотреть произведения искусства в Лувре, пройтись по Белому дому, посмотреть представление в опере или театре, постоять на вершине Ниагарского водопада или Колизея.

"В непростые времена, когда путешественники вынуждены сидеть дома на карантине, на помощь приходит наше приложение. Виртуальные путешествия не смогут заменять реальных эмоций от поездок, но помогут вдохновиться и выбрать места для отпусков на будущее", – рассказывает руководитель проекта Евгений Лисовский.

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