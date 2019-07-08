В Амстердам запустили бесплатный автобус: как это работает

С 10 июля автобусы KLM будут заправляться 100% биотопливом, утверждает пресс-служба компании

KLM запустила бесплатный автобус в Амстердам Фото: klm.com

Автокомпания KLM запустила новый бесплатный автобус для подвозки пассажиров в самый большой аэропорт Амстердама "Схипхол" (нидерл. Schiphol) из трех городов Нидерландов. Рейсы отправляются два разы в сутки из Энсхеде с промежуточными остановками в городах Хенгело и Апелдорн. Для того, чтобы получить право бесплатного проезда, во время бронирования авиабилета пассажир должен указать один из этих городов в качестве начальной или конечной точки путешествия. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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С 10 июля автобусы KLM будут заправляться 100% биотопливом, произведенным из мусора и отходов. "Используя наши автобусы, который является нейтральным для климата, пассажиры сэкономят на покупке билета на поезд или заправке своего автомобили, а также на оплате парковки в аэропорту", – комментирует новость пресс-служба KLM.

В описании сервиса KLM указывает, что в пути пассажирам предоставляются вода, кофе, чай и доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi на бесплатной основе. В случае, если автобус задержится в пути, из-за чего пассажир опоздает на свой авиарейс, авиакомпания обещает бесплатно предоставить альтернативные варианты путешествия.

На данный момент бесплатные автобусы авиакомпании также курсируют между аэропортом "Схипхол" и городами Маастрихт, Эйндховен, Неймеген, Арнем и Венло.

KLM – старейшая авиакомпания, сохранившая свое первоначальное название. Основана 7 октября 1919 года. Сейчас компания является старейшей в мире компанией, выполняющей регулярные рейсы. С 2004 года является частью Air France-KLM. Штаб-квартира располагается в Амстердаме рядом со своим узловым аэропортом "Схипхол".

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