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В Аргентине путешественникам будут возвращать половину стоимости путевки по стране

Сегодня, 20:15

Таким способом власти страны решили поддержать туристическую индустрию

В Аргентине путешественникам будут возвращать половину стоимости путевки по стране. Такое решение было принято властями, чтобы спасти внутренний туризм.

"Целью этого закона является смягчение экономического и социального воздействия COVID-19 на туризм и предоставление инструментов для эффективного восстановления работы отрасли", – говорится в официальном заявлении правительства, сообщают 34Travel.

Аргентина
Аргентина
Фото: Depositphotos

Из-за пандемии коронавируса сфера туризма в Аргентине понесла большие финансовые потери, ведь большинство организаций приостановили работу еще в марте. Работники отрасли вышли на акции протеста по всей стране, после чего власти решили помочь индустрии.

Государство собирается ввести налоговую отсрочку, уменьшить взносы и частично проспонсировать компании в вопросе выплат зарплат сотрудникам. Кроме того, местные туристы, которые планируют путешествовать по стране, получат половину стоимости путевки. Потратить деньги, которые вернет государство, можно будет только на новые поездки.

Отметим, что в стране действует запрет на въезд иностранцев-нерезидентов, поэтому данное предложение направленно на внутренних туристов.

Ранее стало известно, что Франция упростит въезд для пар, которые оказались в разных странах из-за пандемии. Также вам может быть интересно, что Тадж-Махал снова открылся для туристов после перерыва в полгода.

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