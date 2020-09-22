В Аргентине путешественникам будут возвращать половину стоимости путевки по стране
Таким способом власти страны решили поддержать туристическую индустрию
В Аргентине путешественникам будут возвращать половину стоимости путевки по стране. Такое решение было принято властями, чтобы спасти внутренний туризм.
"Целью этого закона является смягчение экономического и социального воздействия COVID-19 на туризм и предоставление инструментов для эффективного восстановления работы отрасли", – говорится в официальном заявлении правительства, сообщают 34Travel.
Из-за пандемии коронавируса сфера туризма в Аргентине понесла большие финансовые потери, ведь большинство организаций приостановили работу еще в марте. Работники отрасли вышли на акции протеста по всей стране, после чего власти решили помочь индустрии.
Государство собирается ввести налоговую отсрочку, уменьшить взносы и частично проспонсировать компании в вопросе выплат зарплат сотрудникам. Кроме того, местные туристы, которые планируют путешествовать по стране, получат половину стоимости путевки. Потратить деньги, которые вернет государство, можно будет только на новые поездки.
Отметим, что в стране действует запрет на въезд иностранцев-нерезидентов, поэтому данное предложение направленно на внутренних туристов.
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