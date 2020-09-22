В Арктике рекордно тают ледники – второй антирекорд за 40 лет

Потеря ледников Арктики грозит полярной флоре и фауне – от медведей до водорослей

В Арктике рекордно тают ледники. Это второй антирекорд за последние 40 лет. Объем льда упал до самого низкого уровня. Последний раз такое случилось с ледниками в 2012-м. В этом году так произошло, потому что из Сибири, где царила аномальная жара, шли потоки теплого воздуха.

Исследователи отмечают, что там, где исчезает лед, вода поглощает солнечную радиацию, а не отражает ее. Потеря ледников Арктики грозит полярной флоре и фауне – от медведей до водорослей. А когда лед исчезает – еще и поднимается уровень воды в мировом океане.

Как тают ледники – смотрите в сюжете:

Таяние ледников из-за глобального потепления происходит по всему миру. Ранее стало известно, что известнейший ледник Италии может полностью исчезнуть через 15 лет. Ученые уверяют, что тенденция исчезновения ледников во всем мире может быть обращена вспять только в том случае, если будут приложены глобальные усилия для решения задач в области изменения климата.

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