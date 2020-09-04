Инсталокация по цене 36 миллионов гривен: в Австралии продают уникальный дом из пузырей

Площадь необычного семейного дома – более тысячи квадратных метров

Одна из самых привлекательных локаций для фото в Австралии – дом из пузырей. Кстати, теперь его может приобрести любой желающий. Конечно, нужно при этом иметь 36 миллионов гривен.

Уникальный дом построен из 11-ти бетонных пузырей-куполов, от четырех до восьми метров в диаметре. Внутри есть все, что нужно для полноценной жизни: гостиная, спальни, ванные комнаты, кухня и рабочие кабинеты. Всего в доме – 20 комнат.

В Австралии продают единственный в своем роде "пузырьковый дом" Фото: designboom.com

Во дворе есть гараж и даже площадка для гольфа. Площадь уникального семейного дома – более тысячи квадратных метров.

Архитектор, который является владельцем дома, теперь готов расстаться со своим "семейным гнездом" за 36 миллионов гривен (1,8 миллиона австралийских долларов). За эти деньги, к примеру, в новостройках под Киевом можно приобрести примерно 36 однокомнатных квартир.

Проект был разработан Грэмом Бирчеллом из компании Birchall&Partners Architects как идея архитектурной диссертации в 1981 году.

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