В Берлине начал работать новый аэропорт

Дату открытия аэропорта откладывали шесть раз

В Берлине наконец-то открылся новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург, который назвали в честь Вилли Брандта – бывшего канцлера Германии. Здание должно было начать работу еще в 2011 году. Об этом сообщили "Радио Свобода".

Первый рейс из аэропорта состоялся утром 1 ноября – самолет авиакомпании EasyJet вылетел в Лондон. Всего в сутки сейчас происходит не более 20 рейсов в связи с пандемией COVID-19.

Аэропорт Берлин-Бранденбург Фото: Depositphotos

Аэропорт имени Вилли Брандта станет единственным международным воздушным портом Берлина. Он построен на юге города, в районе Шенефельд. Это недалеко от старого аэропорта Берлин-Шенефельд, терминал которого войдет в новый аэропорт.

Ожидается, что Берлин-Бранденбург станет третьим по пассажиропотоку в Германии – после Франкфурта и Мюнхена – и войдет в число 15 крупнейших в Европе.

Здание аэропорта строили почти 15 лет. Сначала его должны были ввести в эксплуатацию в 2011 году. Но из-за коррупционных скандалов и просчетов открытие много раз переносилось. А конечная стоимость строительства вышла около семи миллиардов евро вместо двух.

Ранее мы рассказывали, что вандалы испортили десятки произведений искусства в музеях Берлина. Также стало известно, что люди готовы платить больше за частные перелеты во время пандемии.

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