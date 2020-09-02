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В Дании открыли первый в мире музей счастья

Сегодня, 19:13

Значительную часть экспозиции составляют вещи, присланные людьми со всего мира

Летом в Дании открыли первый в мире музей, посвященный концепции счастья. Его основали на базе Института исследования счастья, передают CNN.

Ученые решили создать место, которое покажет посетителям, как выглядит счастье в разных регионах мира, и объяснит, почему жители одних стран чувствуют себя более счастливыми, чем другие.

В Дании открыли первый в мире Музей счастья
В Дании открыли первый в мире Музей счастья
Фото: instagram.com/thehappinessmuseum

Музей в историческом центре Копенгагена решили открыть несмотря на начавшуюся пандемию коронавируса. Владельцы установили строгие правила посещения в условиях пандемии, включая систему одностороннего передвижения и ограничение на одновременное нахождение в здании до 50 гостей.

"Я думаю, что люди представляют себе Институт счастья как волшебное место – комнату, полную щенков или мороженого, – но мы всего лишь восемь человек, сидящих перед компьютерами и просматривающих данные. В то же время мы решили, что миру нужно немного больше счастья", – объясняет генеральный директор музея Майк Викинг.

Посетителям предлагают заполнить анкеты и принять участие в интерактивных мероприятиях, которые призваны подарить гостям моменты радости, а также улучшить проводимые институтом исследования.

В музее посетителей спрашивают об их собственных источниках счастья
В музее посетителей спрашивают об их собственных источниках счастья
Фото: CNN

В музее иногда проводятся психологические эксперименты: сотрудники уже больше месяца периодически оставляют на полу кошелек, заполненный наличными, и каждый раз его возвращают на стойку регистрации со всем содержимым внутри.

Также, люди со всего мира присылают вещи, которые представляют для них радость. Они и составляют значительную часть экспозиции и призваны помочь посетителям понять, как выглядит счастье для других людей в разных уголках Земли.

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