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В Дубае открыли Музей будущего: смотрите, как он выглядит

Сегодня, 18:37

В музее будут представлены инновации для борьбы с мировыми проблемами

В Дубае закончили строительство Музея будущего. В здании будут представлены инновации и прототипы для решения социальных и экономических мировых проблем, а также для положительных климатических изменений.

Об этом сообщили Gulfnews.

Высота музея – 78 метров, он состоит из десяти уровней. На территории рядом со зданием расположены отражающие бассейны, зеленые насаждения, велосипедная дорожка и зона отдыха. Музей будет соединен со станцией метро, ​​а также с мостом между Эмиратскими башнями.

Музей будущего Дубай
Музей будущего Дубай
Фото: facebook.com/MuseumOfTheFuture

Здание выполнено в корпусе из нержавеющей стали, украшенном арабской каллиграфией. "Музей сочетает в себе нашу арабскую самобытность с нашими глобальными амбициями. Это глобальная инженерная икона, но говорящая на арабском языке", – заявил правитель Дубая шейх Мохамед, который присутствовал на открытии.

"Наша конечная цель – не создавать инженерные чудеса, а развивать человеческие чудеса. Главное – это люди, которые смогут использовать музей для построения лучшего будущего", – добавил шейх Мохаммед.

Кстати, музей получил международную известность еще до открытия благодаря своему уникальному дизайну.

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В Музей науки будет поступать возобновляемая энергия от солнечной электростанции, которая была спроектирована и построена в Дубае. Это позволит музею первым на Ближнем Востоке получить платиновый сертификат за лидерство в области энергетического и экологического проектирования "LEED", что является наивысшей наградой для экологичных зданий в мире.

В музее также будут действовать образовательные лекции и мастер-классы с применением ультрасовременных технологий для всех тех, кто интересуется наукой.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве открылся интерактивный "Музей науки" на ВДНХ.

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