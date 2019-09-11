В Египте открыли древние гробницы с яркими рисунками и статуями

Восстановлением артефактов занимались эксперты из Египта и США

В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities В Египте открыли гробницы, которым 3,5 тысячи лет Фото: facebook.com/moantiquities 1/6

В египетском Луксоре после окончания реставрационных работ открыли две гробницы, которым около трех с половиной тысяч лет. Восстановлением артефактов занимались эксперты из Египта и США вблизи Долины Царей – места захоронения фараонов, сообщает NHK World-Japan.

На обновленных стенах гробниц видны яркие рисунки. Также там находятся статуи погребенного, его жены и священника, которые расположены рядом друг с другом.

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Кроме прочего, египетские власти продемонстрировали представителям СМИ большую фреску с изображением фараона и различных божеств. Этот объект сейчас проходит реставрацию в храмовом комплексе в популярном туристическом городке Карнак.

"Гробницы были в хорошем состоянии, поэтому после удаления сажи и фиксации цветов имеют все шансы стать новой туристической достопримечательностью", – отметил Генеральный секретарь Высшего совета античности Египта Мостафа Вазири.

Напомним, что ранее была раскрыта невероятная тайна египетской мумии, результат подробного изучения которой шокировал ученых. Также ранее в Украине была найдена загадочная могила влюбленных.

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