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В Египте ввели важное изменение для туристов

Новое правило приняли для привлечения внимания туристов к египетским памятникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
В Египте ввели важное правило для туристов
В Египте ввели важное правило для туристов
Фото: Depositphotos

С 1 августа туристам, которые будут путешествовать по Египту, смогут бесплатно фотографировать и снимать на мобильные телефоны экспонаты в музеях и возле археологических памятников. Об этом сообщает Министерство по делам древностей Египта на своей официальной странице в Facebook. 

По словам генсекретаря ведомства Мостафы Вазири, это решение приняли для привлечения внимания туристов к египетским памятникам и уникальной и великой цивилизации Египта. Это можно делать во всех музеях и археологических гробницах, а также храмах Абу-Симбел.

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Что примечательно, раньше туристам приходилось платить за съемку во многих музеях. В противном случае надзиратели оштрафовали за снимок ценного экспоната без разрешения. Однако туристический поток настолько велик, что сотрудники музеев просто не успевали за этим следить.

Ранее "Сегодня" писали о том, что отдых в Турции может стать дороже. Власти города рассматривают вопрос введения нового туристического налога, чтобы больше зарабатывать на путешественниках. Кроме этого, египетские отельеры предупредили, что плавать поздно вечером или ночью в Красном море очень опасно: в воде обитают разные виды хищных рыб: от скатов до мурен.

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Источник: Сегодня
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