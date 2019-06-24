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В Европе дешевле: россиян шокировали цены на отдых в Крыму

Жителям РФ дешевле поехать в Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Черногорию или даже на Кипр

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:32
В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе
В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе
Фото: Depositphotos

Европейские курорты оказались более доступными для россиян, чем крымские. Об этом свидетельствует данные ресурса Aviasales, эксперты которого провели сравнительный анализ самых бюджетных направлений для туристов из России. 

Специалисты отмечают, что отдых на море в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре обойдется россиянам в менее чем 50 тысяч рублей (20,7 тыс. грн). Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле (для двоих).

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Так, например, бюджет тура в Салониках (Греция) – 44 788 рублей (18,5 тыс. грн), в Бургас (Болгария) – 41 126 рублей (17 тыс. грн), в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля (13,1 тыс. грн), Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей (18,6 тыс. грн), а в Полисе (Кипр) – 29 908 рублей (12 тыс. грн). За аналогичное путешествие в аннексированный Россией полуостров нужно отдать в среднем 53 356 рублей (22 тыс. грн). 

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать в июне в Украине: необычные направления. Кроме того, мы писали, куда можно поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе.

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