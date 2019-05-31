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В какие страны мира туристы ездят чаще всего

Эксперты утверждают, что Франция – это самая популярная страна для путешествия

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:03
Закат в Париже, Франция
Закат в Париже, Франция
Фото: Depositphotos

На официальном сайте Всемирной туристической организации (UNWTO) появился полный годовой отчет, в котором, кроме прочего, составлен рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира. На первой позиции списка оказалась Франция (93,2 млн туристов). Второе место – Испания (82,8 млн), а третье – США (82,2 млн). В ТОП-5 также вошли Китай (62,9 млн) и Италия (62,1 млн).

Париж, Франция
Париж, Франция
Фото: Depositphotos

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Кроме того, эксперты назвали страны, в которых был замечен самый большой прирост туристического потока. Полный годовой отчет опубликован на официальном сайте UNWTO.

Барселона, Испания
Барселона, Испания
Фото: Depositphotos

На первую строчку среди стран с приростом туристов попал Таджикистан. В 2018 году туристический поток в страну вырос на 190%. Также в лидерах оказались Эквадор (прирост составил 51%), Египет (36,8%), Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).

Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Фото: Depositphotos

Ранее "Сегодня" писали о самых дорогих и бюджетных городах мира для отдыха. Кроме этого, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями.  

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Источник: Сегодня
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