В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года

Список стран, открывших свои границы для украинских туристов

Украинцы наконец имеют возможность полететь на долгожданный отдых за границу. 15 июня, после нескольких месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19, Украина возобновила международное авиасообщение.

Читайте в материале Сегодня.Lifestyle, какие из стран готовы принимать украинских туристов, а также про правила пересечения границ в условиях карантина.

Куда украинцы смогут полететь летом 2020 Фото: Depositphotos

Албания

Страна открыла свои границы для туристов из всех стран, без тестирования и любых других ограничений на въезде.

Албания стала первой страной, куда вылетел чартерный рейс с отдыхающими украинцами – это случилось 26 июня.

Турция

Турция открыла свои границы для украинских туристов 1 июля. Это направление оказалось очень популярным среди наших граждан, несмотря на увеличение стоимости отдыха. В этом году стоимость путевки в Турцию выше на 15-20%. По приезду в страну, все туристы должны сдать тест на коронавирус в аэропорту.

В отелях отдыхающие должны держать дистанцию, а во время трансферов обязательно надевать маску. Блюда шведского стола будут подаваться только официантами. Анимация для детей будет работать, но с соблюдением дистанции. Бассейны откроют, но увеличат в них содержание хлора.

Черногория

Черногория в этом году тоже значительно подорожала. Номер без питания на двоих будет стоить около 15 тысяч гривен. Условие для въезда в страну – отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 48 часов до вылета. Напомним, что в начале июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране.

Куда украинцы смогут полететь летом 2020 Фото: Depositphotos

Северная Македония

Северная Македония открыла свои границы 1 июля. Для желающих посетить страну нет никаких ограничений. По возвращении, украинцам нужно будет пройти самоизоляцию или сделать тест на COVID-19.

Египет

В Египте туристов примут при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Гостиницы будут заполнены туристами только на половину, дезинфекции на территориях общего пользования будут проводиться каждый час. Система питания all inclusive будет действовать, но пищу за стол отдыхающим будут приносить официанты.

ОАЭ

Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов, будет принимать туристов с 7 июля. Чтобы посетить страну, нужен отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 96 часов до вылета. После возвращения из ОАЭ, украинцам придется пройти 14 дней самоизоляции.

Куда украинцы смогут полететь летом 2020 Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

Хорватия

Въезд в Хорватию возможен на автомобиле или автобусе. Для того чтобы посетить страну, украинцам нужно иметь подтверждение бронирования жилья.

Также для украинцев открыты границы Сербии, Великобритании, Ирландии, Мексики, Танзании и Замбии. Украинцы, которые приедут в Словению или Беларусь, должны будут пройти там 14-дневную самоизоляцию в домашних условиях.

В США введены ограничения на въезд в страну украинцам, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из стран членов Шенгенского Соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Бразилии, Китайской Народной Республики и Исламской Республики.

Куда украинцы смогут полететь летом 2020 Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Что известно об открытии границ других стран

Тунис

Тунис открыл туристический сезон, но принимает только туристов из "зеленой" и "оранжевой" зоны – по показателям больных коронавирусом. Украина пока находится в "красной зоне". Наши граждане смогут посетить Тунис после уменьшения количества больных на COVID-19.

Грузия

Грузия не откроет границы с 1 июля. По заявлению министра экономики Грузии, Натии Турнаво, восстановление регулярных перелетов может быть отсрочено до конца июля.

Куда украинцы смогут полететь летом 2020 Фото: Depositphotos

Кипр

Решение о восстановлении полетов с Украины будет принято после улучшения эпидемической ситуации в нашей стране, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Мальдивы

С 15 июля Мальдивы открывают свои границы для иностранных туристов. Тесты на коронавирус проходить не обязательно, их будет нужно сделать только людям с видимыми признаками болезни. Обратите внимание, что перемещение между островами запрещено до 1 сентября 2020 года - в рамках первой стадии выхода страны из карантина.Это означает, что пока не получится посетить несколько островов в одном путешествии.

Вам также может быть интересен отдых в Черногории-2020: преимущества отпуска на Адриатическом побережье.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться