В каких городах мира такси из аэропорта может разорить туриста
Эксперты проанализировали 140 столиц мира
Рейтинг самого дешевого и дорого такси из аэропорта в центр города составили специалисты портала Momondo. Они проанализировали 140 столиц мира, руководствуясь ценами, указанными на официальных сайтах аэропортов. По словам экспертов, среднее расстояние из аэропорта до города составляет 21 километр, а средняя стоимость поездки – около 25 евро.
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В каких городах такси в город обойдется дороже всего
- Токио – 200 евро.
- Осло – 100 евро.
- Рейкьявик – 100 евро.
- Ницца – 90 евро.
- Лондон – 90 евро.
- Вашингтон – 90 евро.
В каких городах такси в город обойдется дешевле всего
- Ташкент – два евро.
- Душанбе – три евро.
- Банжула – четыре евро.
- Катманду – четыре евро.
О том, что делать в случае аварии такси, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных. Также мы рассказывали, как украинцев обсчитывают в такси по безналу.
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