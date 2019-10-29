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В каких городах мира такси из аэропорта может разорить туриста

Эксперты проанализировали 140 столиц мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:46
Эксперты назвали города с самым дорогим и дешевым такси из аэропорта
Эксперты назвали города с самым дорогим и дешевым такси из аэропорта
Фото: Depositphotos

Рейтинг самого дешевого и дорого такси из аэропорта в центр города составили специалисты портала Momondo. Они проанализировали 140 столиц мира, руководствуясь ценами, указанными на официальных сайтах аэропортов. По словам экспертов, среднее расстояние из аэропорта до города составляет 21 километр, а средняя стоимость поездки – около 25 евро.

Смотрите видео: как проверить надежность таксиста

В каких городах такси в город обойдется дороже всего

  • Токио – 200 евро.
  • Осло – 100 евро.
  • Рейкьявик – 100 евро.
  • Ницца – 90 евро.
  • Лондон – 90 евро.
  • Вашингтон – 90 евро.

В каких городах такси в город обойдется дешевле всего

  • Ташкент – два евро.
  • Душанбе – три евро.
  • Банжула – четыре евро.
  • Катманду – четыре евро.

О том, что делать в случае аварии такси, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных. Также мы рассказывали, как украинцев обсчитывают в такси по безналу.

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