В каких городах мира такси из аэропорта может разорить туриста

Эксперты проанализировали 140 столиц мира

Эксперты назвали города с самым дорогим и дешевым такси из аэропорта Фото: Depositphotos

Рейтинг самого дешевого и дорого такси из аэропорта в центр города составили специалисты портала Momondo. Они проанализировали 140 столиц мира, руководствуясь ценами, указанными на официальных сайтах аэропортов. По словам экспертов, среднее расстояние из аэропорта до города составляет 21 километр, а средняя стоимость поездки – около 25 евро.

Смотрите видео: как проверить надежность таксиста

В каких городах такси в город обойдется дороже всего

Токио – 200 евро.

Осло – 100 евро.

Рейкьявик – 100 евро.

Ницца – 90 евро.

Лондон – 90 евро.

Вашингтон – 90 евро.

В каких городах такси в город обойдется дешевле всего

Ташкент – два евро.

Душанбе – три евро.

Банжула – четыре евро.

Катманду – четыре евро.

О том, что делать в случае аварии такси, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных. Также мы рассказывали, как украинцев обсчитывают в такси по безналу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.