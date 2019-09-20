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В Китае открыли аэропорт размером с 97 футбольных полей: фото и видео

Строительство здания стоило 11,5 миллиардов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
В Китае открыли аэропорт "Пекин-Даксин"
В Китае открыли аэропорт "Пекин-Даксин"
Фото: VCG

20 сентября в окрестностях Пекина (Китай) открыли новый гигантский аэропорт "Пекин-Даксин". Здание спроектировали архитектор Заха Хадид и ее китайские коллеги. Строительство, в котором участвовало более 40 тысяч рабочих, началось в 2014 году и стоило 11,5 миллиардов долларов. Площадь четырех взлетных полос аэропорта и терминала равна размерам 97 футбольных полей (один миллион квадратных метров). Об этом сообщает CNN.

Самый большой аэропорт в Китае
Самый большой аэропорт в Китае
Фото: businesstraveller.com

Аэропорт задекларировал до 2025 года выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетных полос и обеспечивать перевозки не менее 100 миллионов пассажиров и четыре миллиона тонн грузов.

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Китайские СМИ "Пекин-Даксин" окрестили "морской звездой": пять залов ожидания соединены в центре главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры.

Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не более 600 метров (восемь минут ходьбы). "Пекин-Даксин" станет вторым аэродромом после столичного аэропорта Пекина, который находится на пределе своих мощностей.

Аэропорт "Пекин-Даксин"
Аэропорт "Пекин-Даксин"
Фото: VCG

Напомним, ранее появились невероятные фото аэропорта в Сингапуре. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что в "Борисполе" открывается парковка за полмиллиарда гривен.

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