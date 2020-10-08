В Лондонском Тауэре появится аудиогид на украинском языке. Впервые в Британии!

Это будет первый украинский аудиогид в музеях Великобритании

Почти все музеи мира, кроме своего родного языка, обычно говорят и на английском. А один из самых известных английских музеев – Лондонский Тауэр – вскоре заговорит на украинском!

Елена Зеленская сообщила в Facebook, что сегодня был подписан Меморандум с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого в Великобритании аудиогида на украинском языке.

Лондонский Тауер Фото: Depositphotos

Отдельной важной договоренностью стала готовность британских партнеров и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения украинских аудиогидов в других музеях и исторических королевских дворцах страны.

"Для Украины и для меня лично украинские аудиогиды – это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре", – отметила первая леди страны.

Лондонский Тауэр – один из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон.

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