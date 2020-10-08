Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Лондонском Тауэре появится аудиогид на украинском языке. Впервые в Британии!

Сегодня, 16:20

Это будет первый украинский аудиогид в музеях Великобритании

Почти все музеи мира, кроме своего родного языка, обычно говорят и на английском. А один из самых известных английских музеев – Лондонский Тауэр – вскоре заговорит на украинском!

Елена Зеленская сообщила в Facebook, что сегодня был подписан Меморандум с Администрацией исторических королевских дворцов о создании первого в Великобритании аудиогида на украинском языке.

Лондонский Тауер
Лондонский Тауер
Фото: Depositphotos

Отдельной важной договоренностью стала готовность британских партнеров и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и распространять практику введения украинских аудиогидов в других музеях и исторических королевских дворцах страны.

"Для Украины и для меня лично украинские аудиогиды – это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре", – отметила первая леди страны.

Лондонский Тауэр – один из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании, исторический центр Лондона. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские встретились с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
«Исторический момент»: Зеленский и Джонсон подписали важное соглашение Украина предложила Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма Украина получила от Великобритании 1,6 млрд долларов на развитие флота Британия также поддерживает санкции против России из-за отравления Навального
Великобритания Лондон англия тауэр Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять