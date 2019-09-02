В Луцком замке состоится средневековое арт-шоу: что можно посмотреть

В программе запланированы выступления театров исторического танца из Украины, Польши и Литвы

Луцкий замок ночью Фото: Depositphotos

В замке Любарта в ночь с 7 на 8 сентября состоится арт-шоу "Ночь в Луцком замке. Саммит в Луцке". Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета на странице в Facebook.

"Величие замка Любарта, роскошь королевской знати, рыцарские бои, легенды, исторические представления, театр и музыка, придворные танцы, ночные экскурсии, угощения по старинным рецептам – все это будет происходить в неповторимой атмосфере средневековья", – говорится в сообщении.

Луцкий замок на закате Фото: Depositphotos

В этом году фестиваль сделают благотворительным: во время его проведения будут собирать средства для реставрации церкви Иоанна Богослова (XII в.), которая находится на территории Луцкого замка.

Смотрите видео: под Луцком прошел фестиваль тюльпанов

В программе арт-шоу театрализованное действо "Саммит в Луцке" – выступления театров исторического танца из Украины, Польши, Литвы, огненное шоу, концерт средневековой музыки. Кроме этого, будут работать отдельные локации: фотозона "Княжеский дворец", "Монетный двор", художественные перформансы, экскурсии, ремесленная ярмарка, презентация напитков и блюд средневековья.

Панорама Луцка Фото: Depositphotos

Билеты на арт-шоу можно приобрести в кассе замка Любарта. Стоимость – 300 гривен. Все средства от продажи билетов также будут переданы на реставрационные работы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как можно провести выходные в Луцке: куда пойти и как провести время. Кроме этого, недавно в Луцке прошел 13-й фестиваль "Бандерштат".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram