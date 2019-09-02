Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Луцком замке состоится средневековое арт-шоу: что можно посмотреть

В программе запланированы выступления театров исторического танца из Украины, Польши и Литвы

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:10
Луцкий замок ночью
Луцкий замок ночью
Фото: Depositphotos

В замке Любарта в ночь с 7 на 8 сентября состоится арт-шоу "Ночь в Луцком замке. Саммит в Луцке". Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета на странице в Facebook.

"Величие замка Любарта, роскошь королевской знати, рыцарские бои, легенды, исторические представления, театр и музыка, придворные танцы, ночные экскурсии, угощения по старинным рецептам – все это будет происходить в неповторимой атмосфере средневековья", – говорится в сообщении.

Луцкий замок на закате
Луцкий замок на закате
Фото: Depositphotos

В этом году фестиваль сделают благотворительным: во время его проведения будут собирать средства для реставрации церкви Иоанна Богослова (XII в.), которая находится на территории Луцкого замка.

Смотрите видео: под Луцком прошел фестиваль тюльпанов

В программе арт-шоу театрализованное действо "Саммит в Луцке" – выступления театров исторического танца из Украины, Польши, Литвы, огненное шоу, концерт средневековой музыки. Кроме этого, будут работать отдельные локации: фотозона "Княжеский дворец", "Монетный двор", художественные перформансы, экскурсии, ремесленная ярмарка, презентация напитков и блюд средневековья.

Панорама Луцка
Панорама Луцка
Фото: Depositphotos

Билеты на арт-шоу можно приобрести в кассе замка Любарта. Стоимость – 300 гривен. Все средства от продажи билетов также будут переданы на реставрационные работы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как можно провести выходные в Луцке: куда пойти и как провести время. Кроме этого, недавно в Луцке прошел 13-й фестиваль "Бандерштат".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Евровидение 2020 в Роттердаме: ТОП-7 самых интересных мест в городе Куда пойти во Львове: необычные локации, которые любят местные Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя Куда пойти в Киеве: самые яркие летние фестивали и выставки под открытым небом
туризм видео Луцк экскурсии куда пойти
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

Новости партнеров

Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Шедевры с подвохом: 10 очень страшных картин в мировой живописи
Шедевры с подвохом: 10 очень страшных картин в мировой живописи
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
Стилист:
Стилист: "Платье президента соответствовало дресс-коду"
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Как понять, что встретили
Как понять, что встретили "своего человека"?