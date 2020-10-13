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В Норвегии построили 99-ступенчатый мост через знаменитый водопад Вёрингсфоссен (видео)

Сегодня, 12:07

Мост соединяет между собой склоны долины Мобедален

Известный норвежский водопад Вёрингсфоссен ниспадает с высоты 182 метра с плато Хардангервидда в долину Мобедален. До сих пор путешественники видели его величие с обзорных площадок на окружающих скалах.

Но теперь все желающие смогут взглянуть на водопад сверху – прямо над потоками открылся "ступенчатый мост", открывающий впечатляющий вид на Вёрингсфоссен. Об этом сообщили Twistedsifter.

Долина Мобедален
Долина Мобедален
Фото: Depositphotos

У моста острый уклон, потому что две стороны соединяемого им ущелья имеют разницу в высоте 15 метров. Он имеет длину 47 метров и 99 ступенек.

"Несколько условий повлияли на форму моста. Конструкция должна быть безопасной и прочной; мост должен соединяться со старой исторической дорогой и ландшафтом; и, конечно, подчеркивать шикарные виды", – сказал архитектор сооружения Карл-Вигго Хельмебакк.

Мост над водопадом Вёрингсфоссен
Мост над водопадом Вёрингсфоссен
Фото: twistedsifter.com

Развитие туристической инфраструктуры вокруг водопада происходило шаг за шагом в течение нескольких лет. Первый этап проекта был завершен в 2018 году и включал в себя обзорные площадки, дорожки и парковку.

Смотрите видео, как выглядит мост над водопадом Вёрингсфоссен:

К 2021 году возле достопримечательности будут добавлены новые точки обзора и тропы.

Ранее мы рассказывали, что в Норвегии можно арендовать дом-скворечник с шикарным видом на фьорды. Также ранее известно, что Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий.

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