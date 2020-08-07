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Какие правила безопасности действуют на рейсах в Египет: все подробности

Сегодня, 20:52

Всем пассажирам рейсов в Египет на борту самолета выдают медицинскую анкету

Египет – одна из двух стран, которые сейчас остаются полностью открытыми для украинских туристов. Вторая – это Турция. Для их посещения не требуют сдавать тест на коронавирус или проходить самоизоляцию. Однако, нужно обязательно соблюдать меры предосторожности в аэропорту и на борту самолета.

Какие правила безопасности действуют сейчас в аэропортах, а также на рейсах в Египет – эксперты рассказали в программе "Ранок з Україною".

Новые правила безопасности в аэропортах и самолетах
Новые правила безопасности в аэропортах и самолетах
Фото: Depositphotos

Вход в аэропорт теперь, как в элитном клубе: дресс-код из маски и обязательное наличие билета. Поэтому даже провожать и встречать родных возможно только у двери в терминал. Все это по правилам карантина – чтобы не создавать скопления людей.

"Для встречающих и провожающих все изменилось кардинально, так как на сегодня их не пускают в сам терминал аэропорта. Сейчас вам надо показать посадочный талон или билет на рейс, который вылетает сегодня", – рассказывает представитель одной из авиакомпаний Александр Хиценко.

Теперь для входа в аэропорт обязательно надевать маску
Теперь для входа в аэропорт обязательно надевать маску
Фото: Reuters

Все работники аэропорта также обязательно должны быть в масках. А еще на входе вам измеряют температуру. Для регистрации на рейс в Египет не нужно иметь с собой никаких справок и результатов тестирования на коронавирус. Так же и по прибытии – сдавать тест или проходить обсервацию не требуют. Вход в самолет тоже только в масках, и прикрытый подбородок – не годится. В самолете снова измеряют температуру. Здесь персонал не менее вооружен – все в защитных​ халатах и масках.

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Всем пассажирам рейсов в Египет на борту самолета выдают медицинскую анкету. В документе следует заполнить пункты об общем самочувствии и указать, не контактировали ли вы с человеком, заболевшим на коронавирус. Такая анкета – только превентивная мера, чтобы предотвратить новые случаи в стране. По прибытии в Египет, вы ее просто отдаете работнику аэропорта. Дальше вам измеряют температуру и спокойно отпускают на отдых.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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