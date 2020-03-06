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В связи с коронавирусом: МАУ сделала важное заявление для пассажиров

Авиакомпания ввела новое правило

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:50

Как бесплатно изменить бронирование билета МАУ? Теперь это возможно. Украинская авиакомпания ввела новое правило из-за ситуации с распространением коронавируса. Пассажиры, которые купили авиабилеты на некоторые рейсы в марте – апреле, смогут бесплатно изменить дату вылета в пределах срока действия билета. Об этом сообщает официальный сайт авиаперевозчика.

При изменении бронирования все дополнительные услуги автоматически перенесутся на новый рейс. Однако следует помнить, что это касается только переделенных рейсов:

  • из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;
  • из Италии в Индию, Турцию и Египет;
  • из Израиля в Италию, Австрию, Испанию, Францию, Германию и Швейцарию;
  • транзитных рейсов через Украину в Италию.

МАУ разрешила бесплатно изменять дату вылета на некоторых рейсах
МАУ разрешила бесплатно изменять дату вылета на некоторых рейсах
Фото: Depositphotos

По льготным условиям пассажиры могут только изменить бронь. Ее отмена и возврат денег за билет происходит по стандартным правилам тарифа.

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"На сегодня директив о прекращении воздушного сообщения с Италией ни от международных, ни от национальных компетентных органов не поступало. Все рейсы МАУ в итальянские города – Рим, Милан, Венецию – выполняются по расписанию. В международных аэропортах Милана и Венеции все пассажиры проходят обязательную проверку местными медицинскими службами, в том числе – температурный скрининг", – сказано в сообщении авиакомпании.

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Директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая отметила, что сейчас авиакомпания получат "единичные запросы на изменение даты вылета", а массовых отказов пассажиров от полетов в города Италии не наблюдается – "загрузка рейсов остается высокой".

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Напомним, ранее президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне сообщил, что с 12 февраля домашние любимцы с весом до 10 кг могут свободно путешествовать с МАУ в салоне самолета. Ранее вес питомца с клеткой не должен был превышать восьми килограммов. Замеры переноски остались прежними – 55х40х20 см.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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