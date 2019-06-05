В Украине появятся бюджетные автобусы для путешествий

Крупный автобусный лоукостер FlixBus анонсировал о выходе на украинский рынок

FlixBus анонсировала рейсы из Украины Фото: FlixBus

Немецкая автобусная компания FlixBus, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, объявила о том, что заходит на украинский рынок, сообщает "Центр транспортных стратегий".

FlixBus анонсировали первую в Украине пресс-конференцию, которая запланирована на 11 июня 2019 года. Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития на украинском рынке, о бизнес-модели и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

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Запуск подтвердил также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "И да, в Украину заходит самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus. И это тоже "само произошло", после проведенной нами реформы автобусных перевозок в 2018. Как мы и обещали, на отремонтированных нами автодорогах Украины тоже будут качественные и дешевые автобусные перевозки. Подробности 11 июня", – написал чиновник.

Рейсы FlixBus из Киева

Напомним, Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года. Также мы писали, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года, при этом показатель стал рекордным.

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