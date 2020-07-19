Отель, который впечатляет: в Южной Африке туристы смогут заночевать в поезде, что стоит на мосту

На мосту будут размещены бассейн и ресторан

В Южной Африке заканчивают строительство уникального курорта Kruger Shalati, предлагающего своим гостям поселиться в поезде, что стоит на мосту через реку Саби в национальном парке Крюгер. Как стало известно CNN travel, проект планируют запустить в конце 2020 года, так как строительные работы пришлось приостановить из-за эпидемии коронавируса.

Отель в поезде на мосту Фото: Facebook/Kruger Shalati

Всего в отремонтированном поезде 24 вагона и 31 номер для гостей, в декорировании которых принимали участие местные художники. Некоторые стены номеров и холлов сделаны из стекла, что дает возможность наблюдать шикарный вид на реку. На мосту будут также отдельно расположены ресторан и бассейн.

Сам поезд будет постоянно припаркован на неиспользуемых путях моста. Он расположен именно в том месте, где раньше останавливались поезда с первыми путешественниками в национальный парк Крюгер – в начале 1920-х годов.

Отель в поезде на мосту Фото: Facebook/Kruger Shalati

Интересно, что рядом с мостом свободно перемещаются слоны, носороги, львы, леопарды и африканские буйволы.

Проживание в таком невероятном отеле обойдется минимум в 520 долларов за ночь с человека.

Отель в поезде на мосту Фото: Facebook/Kruger Shalati

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